EMX Royalty gibt die Ernennung von Stefan Wenger zum CFO bekannt

Vancouver, British Columbia, 18. September 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, die Ernennung von Herrn Stefan L. Wenger zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 bekannt zu geben. Herr Wenger war zuvor von 2006 bis 2018 als Chief Financial Officer und Treasurer von Royal Gold, Inc., einem der führenden Royalty-Unternehmen der Bergbaubranche, tätig. Vor seiner Funktion als CFO bei Royal Gold war Herr Wenger dort von 2003 bis 2006 Chief Accounting Officer. Während seiner Zeit bei Royal Gold konnte das Unternehmen sein Portfolio von 14 auf 188 Royaltys ausbauen und die jährlichen Einnahmen stiegen von 15 Millionen US$ auf 459 Millionen US$ an. Herr Wenger hatte seine Laufbahn vor seiner Tätigkeit bei Royal Gold als Wirtschaftsprüfer bei Arthur Andersen begonnen. Herr Wenger hat einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft von der Colorado State University, hat das General Management Program an der Harvard Business School absolviert und ist ein Certified Public Accountant.

Angesichts der Ernennung von Herrn Wenger als CFO und im Rahmen der Optimierung der Aufgabenverteilung im Unternehmen wechselte Herr Douglas Reed vom Posten des CFO zum Chief Accounting Officer von EMX und Herr Ryan Hindmarch, derzeit Corporate Controller, wurde zum Director of Finance ernannt. Das Unternehmen freut sich, Herrn Wenger an Bord zu haben, sowie über die Ernennung von Herrn Reed und Herrn Hindmarch in ihren neuen Funktionen. EMX sieht ihren gemeinsamen Beiträgen zur Förderung des Wachstums des Unternehmens und der Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre entgegen.

Am Tag des Inkrafttretens seiner Ernennung wird Herr Wenger im Rahmen seines CFO-Vergütungspakets 50.000 Incentive-Aktienoptionen und 50.000 Restricted Shares Units (RSUs) erhalten. Die Optionen werden am Tag der Zuteilung unverfallbar, haben eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Ausübungspreis, der dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX-Venture Exchange am Tag vor dem 1. Oktober 2024 entspricht; die RSUs werden 12 Monate nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar.

Über EMX - EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln, jedoch keine Tatsachenaussagen darstellen. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Diese Risiken, Ungewissheiten und Faktoren können unter anderem darin bestehen, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen aus der Kreditvereinbarung einzuhalten, einschließlich der Rückzahlung der im Rahmen des Kredits geschuldeten Beträge, und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 30. Juni 2024 endende Quartal (die MD&A) und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ ( www.sedarplus.com) und auf der EDGAR-Website der SEC ( www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

