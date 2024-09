Startseite Zeit sparen, Kosten senken : Wie Holz-Beton-Verbundecken den Dachgeschossausbau verändert und warum es noch so unbekannt ist. Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-18 13:39. Was private Bauherren und Architekten wissen müssen. Vorteile und Herausforderungen der HBV-Deckenbauweise

Die Holz-Beton-Verbunddecke vereint die besten Eigenschaften zweier Materialien: Holz, das unter Druck besonders stabil ist, und Stahlbeton, der sich hervorragend auf Zug beanspruchen lässt. Der Clou liegt in der Verbindung: Spezielle Schrauben verankern Holz und Stahlbeton miteinander, wodurch die Traglast deutlich erhöht und Schwingungen und Durchbiegung deutlich reduziert werden kann.

"Das Geheimnis dieser Technik liegt in der speziellen Schraubverbindung und der präzisen Vorplanung", erklärt Philip Schöntag, Vorstand der Ectus 82. AG. Allerdings scheuen viele Planer und Statiker diese Bauweise, da sie viel Erfahrung in Statik, Bemessung und eine exakte Vorplanung erfordert. Oftmals werden bei Sanierungsprojekten Decken komplett nach traditionellen Methoden ausgetauscht, weil alternative, effizientere Lösungen wie die HBV-Bauweise nicht ausreichend bekannt sind. Ectus 82. AG: Pioniere der HBV-Deckenbauweise

Genau hier setzt die Ectus 82. AG an. Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland hat sich Ectus 82 mit der Gründung der E 82 Zimmerei & Holzbau GmbH auf den Einsatz der HBV-Decken spezialisiert. Diese Bauweise bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere im Hinblick auf Materialeinsparungen, Reduktion der Baukosten und die Verkürzung der Bauzeiten. Dank der Vermeidung aufwendiger Deckenverstärkungen und Eingriffe in bestehende Strukturen können Zeit und Kosten erheblich reduziert werden. Praktische Umsetzung in aktuellen Bauprojekten

Aktuell setzt die Ectus 82. AG die HBV-Technologie in mehreren Projekten ein, darunter ein Bauvorhaben in Potsdam, das als Vorzeigeprojekt für den erfolgreichen Einsatz der HBV-Deckenbauweise dient. Mit der Gründung der E 82 Zimmerei & Holzbau GmbH will Ectus 82 die Integration moderner Holzbautechnologien weiter vorantreiben und nachhaltig in der Praxis umsetzen. Zukunftsperspektive und Nachhaltigkeit

Für die kommenden Jahre plant Ectus 82, die HBV-Deckenbauweise verstärkt in weitere Bauprojekte zu integrieren und so einen aktiven Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Baukonzepte zu leisten. Diese innovative Bauweise ermöglicht es, ressourcenschonend zu bauen, Bauzeiten zu verkürzen und Kosten zu optimieren - Vorteile, die sowohl für Investoren als auch für zukünftige Bewohner von großer Bedeutung sind. Die Ectus 82. AG gehört zu den Vorreitern der HBV-Deckenbauweise in Deutschland. Mit ihrer Expertise und der Gründung der E 82 Zimmerei & Holzbau GmbH setzt das Unternehmen auf nachhaltige und innovative Holzbautechnologien, die die Bauindustrie nachhaltig verändern werden. Für private Bauherren und Architekten bietet die HBV-Bauweise eine vielversprechende, kostensparende und zukunftsweisende Alternative. Firmenkontakt

Ectus 82. AG

Philip Schöntag

Kurfürstenstraße 31

14467 Potsdam

+49 331 242 62 35 8

https://ectus82.com/ Pressekontakt

Ectus 82. AG

Michelle Schumann

Kurfürstenstraße 31

14467 Potsdam

+49 331 242 62 35 8

https://ectus82.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten