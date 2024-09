Startseite Fair Doctors - Beste Medizinische Versorgung für alle Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-09-18 12:08. Ein neues Konzept erfreut Patienten in NRW. Fair-Doctors bietet mit seinen 27 Versorgungszentren z.B. in Köln, Düsseldorf, Bonn und weiteren Städten fachübergreifende, medizinische Betreuung für alle. Köln, 18.09.2024 - Innovatives Konzept für medizinische Grundversorgung für alle Fair Doctors, ein Vorreiter in der Gesundheitsversorgung, bietet umfassende zahnmedizinische und kinderärztliche Dienstleistungen sowie Kieferorthopädie und hausärztliche Betreuung an. Mit dem Fokus auf Zahnmedizin und Kindermedizin zielt Fair Doctors darauf ab, eine hochwertige medizinische Grundversorgung für alle zugänglich zu machen. Einzigartiges Konzept vereint verschiedene medizinische Fachrichtungen unter einem Dach Das Konzept von Fair Doctors ist einzigartig. Es vereint verschiedene medizinische Fachrichtungen unter einem Dach, was besonders für Familien mit Kindern von Vorteil ist. In vielen Praxen sind neben Zahnärzten auch Kinderärzte tätig, sodass beispielsweise bei einer Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt auch gleich die Zahngesundheit des Kindes überprüft werden kann. Dies spart Zeit und ermöglicht eine umfassende Vorsorge. Fair Doctors legt großen Wert auf Zugänglichkeit und Inklusion. In den Praxen werden mehrere Sprachen gesprochen, darunter u.a. Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch. Dies erleichtert die Kommunikation und stellt sicher, dass Patienten aus verschiedenen kulturellen Hintergründen eine angemessene medizinische Betreuung erhalten. Qualitativ hochwertige Behandlung darf keine Frage des Geldbeutels sein Ein weiterer Vorteil von Fair Doctors ist die unkomplizierte Terminvereinbarung. Patienten können ihre Termine bequem online oder telefonisch vereinbaren. Dies bietet Flexibilität und Komfort, insbesondere für berufstätige Menschen oder Familien mit einem vollen Terminkalender. Die Philosophie von Fair Doctors basiert auf Fairness und Transparenz. Die Praxen sind in strukturschwachen städtischen Gebieten angesiedelt, wo der Bedarf an medizinischer Versorgung am größten ist. Fair Doctors bietet qualitativ hochwertige und, wo möglich, zuzahlungsfreie* Behandlungen an. Das bedeutet, dass auch Menschen mit begrenztem Einkommen Zugang zu einer erstklassigen medizinischen Versorgung haben. Die Praxen sind funktional ausgestattet, wobei kein Kompromiss bei der medizinischen Qualität eingegangen wird. Modernste Technik und digitale Ausstattung sorgen für eine effiziente und präzise Behandlung. Fair Doctors legt großen Wert auf zweckmäßige und notwendige Behandlungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Hochwertige medizinische Versorgung in ganz Nordrhein-Westfalen Fair Doctors betreibt derzeit 27 Praxen in Nordrhein-Westfalen, darunter in Städten wie Köln, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen. Dieses Netzwerk ermöglicht es, viele Menschen in verschiedenen Regionen zu erreichen und eine flächendeckende medizinische Versorgung sicherzustellen. Fair Doctors steht für eine exzellente Behandlung auf höchstem medizinischem Niveau zu erschwinglichen Preisen. Patienten profitieren von einem umfassenden Service, der von der Terminvereinbarung bis zur Nachsorge reicht. Das Team von Fair Doctors freut sich darauf, Patienten an einem der zahlreichen Standorte in NRW begrüßen zu dürfen und ihnen die bestmögliche medizinische Versorgung zu bieten. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen besuchen Sie bitte die Website von Fair Doctors unter: www.fair-doctors.de * Zuzahlungsfrei im Rahmen der gesetzlichen Regelversorgung bei Vorliegen der gesetzlichen und zahnmedizinischen Voraussetzungen (gilt nur für gesetzlich versicherte Patienten) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fair Doctors | FD Zentrale GmbH

Fair-Doctors bietet Qualitäts-Medizin für jeden Geldbeutel. Die Patienten erhalten in den bislang 27 Standorten medizinische Grundversorgung aus den Bereichen, Allgemeinmedizin, Kinderheilkunde und Zahnmedizin. Dabei spielt das "Fair" im Namen eine essentielle Rolle, ganz nach dem Leitbild des innovativen Unternehmens: Gute Zähne und der Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung dürfen keine Frage des Einkommens sein.

