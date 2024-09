Startseite Ivalua als führender Anbieter von Supplier Value Management Plattformen anerkannt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 17:23. Ivalua (https://de.ivalua.com/), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine Lösung im Report "The Forrester Wave™: Supplier Value Management Platforms, Q3 2024" (https://info.ivalua.com/reports/ivalua-recognized-leader-forrester-wave-...) als führend eingestuft wurde. Zu den Supplier Value Management (SVM)-Plattformen gehören die verschiedenen Anwendungen, die zur Automatisierung und Verwaltung von Aktivitäten mit Lieferanten eingesetzt werden, darunter Ausgabenanalyse, Supplier Risk & Performance Management (SRPM), Beschaffung, Contract Lifecycle Management (CLM) und Procure-to-Pay (P2P). In der heutigen, von Herausforderungen und Unsicherheiten geprägten Geschäftswelt sind starke Lieferantenbeziehungen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Ein vollständiger Überblick über alle Aktivitäten im gesamten Source-to-Pay-Prozess ist daher für den Aufbau effektiver und belastbarer Lieferantenbeziehungen unerlässlich. Darüber hinaus spielen Lieferanten eine entscheidende Rolle in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit, Risikomanagement, Qualität, Lieferkontinuität und vielen anderen wichtigen Unternehmenszielen. Im Forrester-Report wurden die neun Technologieanbieter bewertet, die Forrester als die wichtigsten erachtete. Die Bewertung erfolgte anhand einer breiten Palette von Kriterien, mit denen die aktuelle Stärke der Angebote und Strategien der Anbieter untersucht wurde. Ivalua wurde in die Gruppe der führenden Anbieter aufgenommen. Nur drei Unternehmen erhielten im aktuellen Report diese Einstufung. Forrester stellte fest, dass "Ivalua in seiner gesamten Suite und insbesondere im Bereich Source-to-Contract stark ist". "Wir sind stolz darauf, von Forrester als führend in dieser strategisch wichtigen Kategorie anerkannt zu werden", sagte David Khuat-Duy, Gründer und CEO von Ivalua. "Unsere umfassende Spend-Management-Plattform bietet die nötige Transparenz, Automatisierung und Zusammenarbeit, um Lieferanten effektiv zu bewerten, einzubinden und zu überwachen - und in der heutigen globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein." Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ivalua) und X (https://x.com/ivalua). Firmenkontakt

