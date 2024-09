Treatment.com AI und SPRYT bündeln Kräfte um Patienten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern

· SPRYT hat eine KI-Empfangsdame namens Asa entwickelt - Der Medical Office Assistant (MOA) in der Hosentasche

· Die Patienten kommunizieren mit Asa über Standard-Nachrichten-Apps wie WhatsApp und SMS/RCS. Kein App-Download erforderlich

· 25% der Gesundheitsausgaben in den USA entfallen auf administrative Aufgaben wie Abrechnung und Terminplanung. Das sind über 1 Billion Dollar pro Jahr.

· Die Kosten für verpasste Termine belaufen sich allein in den USA auf 150 Milliarden Dollar pro Jahr

· Durch die Kombination mit der Global Library of Medicine von Treatment AI soll eines der weltweit ersten KI-gestützten Tools für das Onboarding und Triaging von Patienten zum Zeitpunkt der Buchung geschaffen werden

Vancouver, BC - 17. September 2024 - Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 - CSE: TRUE - OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit SPRYT Limited (SPRYT) unterzeichnet hat. SPRYT und Treatment, beides innovative Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen, erforschen komplementäre technologische Synergien, einschließlich der von Treatment entwickelten Global Library of Medicine (GLM), um neue Lösungen zu entwickeln, die darauf abzielen, die Herausforderungen des Patientenzugangs, des Verwaltungsaufwands für das medizinische Personal und der Kostenineffizienz in unseren Gesundheitssystemen zu verringern.

Laut McKinsey entfallen von den fast 4 Billionen Dollar, die jährlich in den Vereinigten Staaten für das Gesundheitswesen ausgegeben werden, etwa ein Viertel auf die Verwaltungsausgaben, d. h. 1 Billion Dollar/Jahr* Wie lassen sich die Verwaltungsausgaben im US-Gesundheitswesen senken | McKinsey

Treatment arbeitet mit SPRYT zusammen, einem innovativen Unternehmen für KI-Technologie im Gesundheitswesen, das einen intelligenten KI-Assistenten für die Arztpraxis (Medical Office Assistant, MOA), Asa, entwickelt hat. Asa ermöglicht es Patienten, Termine per Sofortnachricht (WhatsApp/iMessage/SMS) zu buchen, zu ändern und zu bezahlen, prognostiziert Nichterscheinen und bietet personalisierte Sprache, um die Teilnahme an Vorsorgeterminen zu fördern. SPRYT hat bereits Partnerschaften mit dem britischen National Health Service (NHS) angekündigt. SPRYT ist das erste Unternehmen, das die Genehmigung erhalten hat, eine Lösung, die WhatsApp und KI für die Terminplanung nutzt, in eine elektronische Gesundheitsakte (EHR) des NHS zu integrieren. Die Patienten können mit Asa wie mit einem menschlichen Arzt interagieren. Die Kosten für verpasste Arzttermine werden allein in den USA auf 150 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt* The Cost of Missed Medical Appointments: Eine versteckte Belastung für das Gesundheitswesen - TransLoc

SPRYT nutzt die Verhaltenswissenschaft und wendet generative KI an, um Sprache und Nachrichten an bestimmte Bevölkerungsgruppen anzupassen, um den gleichberechtigten Zugang zu verbessern und die Teilnahme an Terminen zu optimieren, indem No Shows vorhergesagt und reduziert werden.

Die Global Library of Medicine (GLM) von Treatment ermöglicht es medizinischen Fachkräften, die Symptome und die Krankengeschichte eines Patienten zu erfassen und mit Hilfe intelligenter proprietärer Algorithmen die wahrscheinlichste Diagnose zu formulieren und die wichtigsten Tests/Untersuchungen vorzuschlagen, die durchgeführt werden sollten. Diese Anamnese kann dann in Echtzeit mit dem medizinischen Fachpersonal des Patienten geteilt werden und auch so programmiert werden, dass sie bei der effizienteren Einteilung der Patienten hilft.

Treatment und SPRYT beabsichtigen, im Rahmen der Partnerschaft für beide Seiten vorteilhafte Möglichkeiten zu erkunden, unter anderem im Vereinigten Königreich, in Nordamerika und im Nahen Osten, wo beide Unternehmen bereits Fuß gefasst haben.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es SPRYT und Treatment auch, eng bei der Erprobung und Entwicklung weiterer neuer gemeinsamer kommerzieller Anwendungen und/oder Lösungen zusammenzuarbeiten. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, KI und die jeweiligen technischen und plattformbezogenen Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um schließlich eine oder mehrere Lösungen zu vermarkten, die Kostensenkungen für die Kostenträger im Gesundheitswesen ermöglichen, ineffiziente Prozesse rationalisieren und vor allem eine bessere Unterstützung und Einbindung von Patienten und medizinischem Fachpersonal bieten.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit mit SPRYT, das bereits in Großbritannien Fuß gefasst hat und weltweit auf dem Vormarsch ist, auch im Nahen Osten und in den USA. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, eine KI-gestützte Lösung zu entwickeln, die nicht nur verpasste Termine reduziert, sondern auch eine vollständige Anamnese erhebt und eine effiziente Triage der Patienten ermöglicht - und das alles bequem von zu Hause oder vom Büro aus. Dies verspricht, den Zugang und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern, die Kosten für die Kostenträger zu senken und den Verwaltungsaufwand und die Kosten für die Gesundheitsdienstleister erheblich zu reduzieren.

Daragh Donohue, Gründer und CEO von SPRYT, kommentiert: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Treatment.com. Durch die Kombination unserer KI-Empfangsdame Asa, die als Eingangstür zum Gesundheitssystem fungiert, mit der Technologie von Treatment.com, die eine vollständige Krankengeschichte aufnimmt und bei der Triage von Patienten hilft, können wir die Patientenerfahrung deutlich verbessern und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand in den Gesundheitssystemen reduzieren. Die Patienten sind heute mit einem komplexen und überlasteten Gesundheitswesen konfrontiert, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere sich ergänzenden Technologien zu nutzen, um ein zugänglicheres, effizienteres und patientenzentriertes Gesundheitssystem zu schaffen.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Interactive Media Group of Texas, USA (IMG) beauftragt hat, für einen Zeitraum von einem (1) Monat, beginnend am 24. September 2024, gegen eine Zahlung von 23.000 USD ein Marketingprogramm für das Unternehmen durchzuführen. IMG besitzt derzeit weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um das Gesundheitswesen positiv zu verändern und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten 7+ Jahren hat Treatment.com mit Hilfe von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen und liefert eine Genauigkeit von mehr als 92 % bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (Untersuchung und Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Der GLM hilft Fachleuten im Gesundheitswesen (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu verringern, mehr Zeit für persönliche Patiententermine zu gewinnen und die Qualität der Patientenbetreuung zu verbessern. Treatment konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, indem es das GLM nutzt, um die praktischen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Die GLM-Plattform von Treatment bietet auch die Möglichkeit, gesundheitliche Chancengleichheit und Integration für benachteiligte Gemeinschaften zu fördern.

Über SPRYT

SPRYT ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf die Verbesserung der Terminvergabe und die Verringerung von Ineffizienzen im Gesundheitswesen konzentriert. SPRYT hat eine KI-Empfangsdame, Asa, entwickelt, die Patienten die Möglichkeit bietet, ihre Termine jederzeit über WhatsApp/RCS/SMS zu verwalten und zu bezahlen, wobei sie wie mit einer menschlichen Empfangsdame in der von ihnen bevorzugten Sprache interagieren können. Asa nutzt KI zur Vorhersage/Verringerung von Terminabsagen und entlastet so die Pflegeteams. SPRYT hat seinen Hauptsitz in Irland. Weitere Informationen finden Sie hier: www.spryt.com/

Wenn Sie mehr über SPRYT erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an: neill@spryt.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Wenn Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von Treatment erfahren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

