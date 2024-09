Startseite MR.KNOW und TRANSCONNECT zeigen zukunftsweisende Low- und No-Code Digitalisierungslösungen auf der Smart Country Convention 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-17 13:17. MEDIENBRUCHFREIHEIT BEI DATEN UND PROZESSEN OHNE PROGRAMMIERUNG Vom 15. bis 17. Oktober 2024 dreht sich in Berlin alles um die Themen Smart City, Smart Region und E-Government. Dann treffen sich zur Smart Country Convention 2024 über 15.000 Experten aus Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden, Startups und Wissenschaft, um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors voranzutreiben. MR.KNOW wird in diesem Jahr mit einem Gemeinschaftsstand mit TRANSCONNECT vertreten sein. Die Smart Country Convention 2024 ist das zentrale Event für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors in Deutschland und bringt vom 15. bis 17. Oktober in Berlin zahlreiche Experten zusammen, um die Zukunft der digitalen Verwaltung zu gestalten. Darunter auch MR.KNOW und TRANSCONNECT, die am gemeinsamen Stand (Halle 25 / Stand 416) ihre Low-Code-Lösungen vorstellen. Zusammen bieten Sie umfassende digitale Lösungen für den öffentlichen Sektor und unterstützen bei der Modernisierung von Verwaltungsprozessen. Dabei ermöglicht MR.KNOW die Automatisierung von Prozessen ohne Programmieraufwand durch seine NO-CODE-BPM-Software, während TRANSCONNECT die notwendige Infrastruktur zur nahtlosen Integration von Systemen, Datenquellen und Anwendungen liefert. Gemeinsam ermöglichen sie eine ganzheitliche Lösung, bei der Prozesse effizient automatisiert und Daten in Echtzeit über eine zentrale Plattform integriert werden, um eine flexible und transparente IT-Landschaft zu schaffen. Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand von MR.KNOW und TRANSCONNECT zu besuchen, um mehr über diese innovativen Lösungen zu erfahren und sich mit den Experten der Unternehmen auszutauschen. In über 300 Bühnen-Sessions und zahlreichen Workshops diskutieren Fachleute über zukunftsweisende Themen der digitalen Transformation und Stadtentwicklung. Die Messe bietet eine einzigartige Plattform, um sich zu vernetzen und über die neuesten Trends und Best Practices im Public Sector auszutauschen. MR.KNOW und TRANSCONNECT freuen sich, Teil dieses zukunftsweisenden Events zu sein und gemeinsam an der Gestaltung der digitalen Verwaltung von morgen mitzuwirken. Interessenten können einen Termin zur Vorstellung der Möglichkeiten vereinbaren: https://www.mrknow.ai/kontakt Über MR.KNOW by Inspire Technologies GmbH:

Die Low-Code Integration Platform TRANSCONNECT der SQL Projekt AG ist seit 25 Jahren eine der führenden Branchenlösungen für Industrie und Verwaltung. Sie ermöglicht es Organisationen, verschiedene Systeme, Datenquellen und Anwendungen effizient miteinander zu verbinden. TRANSCONNECT zeichnet sich durch die einzigartige Fähigkeit aus, in Echtzeit eine zentrale Schnittstelle für Daten aus dem Top-Floor und Shop-Floor in der Wertschöpfungskette bereitzustellen. TRANSCONNECT unterstützt sowohl etablierte als auch individuell entwickelte Schnittstellen und ermöglicht die nahtlose Konvertierung von Daten bei gleichzeitigem Betrieb dieser Schnittstellen. www.transconnect-online.de/verwaltung

Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht so einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung mit Künstlicher Intelligenz, digitalen Assistenten oder der Prozessaufnahme über das Process-Board. Weitere Informationen: www.mrknow.ai Firmenkontakt

Inspire Technologies GmbH

Sarah Glaubach

Leopoldstr. 1

78112 St. Georgen

+49 7724 85990 - 65

http://www.mrknow.ai/ Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestr. 10-12

22769 Hamburg

+49 (0) 40-800 80 990-0

