Startseite Sparen & Investieren verändert sich stark Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-16 17:49. Neue Trends könnten den Investmentmarkt bald dominieren. Das Spar- und Anlageverhalten der Deutschen verändert sich rasant Immer mehr Anleger setzen auf moderne Finanzierungsformen wie Immobilien-Crowdinvestments, ETF-Sparpläne und automatisierte Anlagestrategien über sogenannte Robo-Advisors. Klassische Sparformen wie Bausparverträge oder Sparbücher hingegen verlieren zunehmend an Bedeutung. Laut Maria Lamberg, Finanzexpertin bei Finanz-land.de, hat sich die Nachfrage nach ETF-Sparplänen im Vergleich zum Vorjahr über die Plattform fast um das 2,5-Fache erhöht. "Immer mehr Anleger erkennen die Vorteile dieser modernen Anlageform", erklärt Lamberg. Was ist ein ETF-Sparplan? Ein ETF-Sparplan (Exchange Traded Funds) ermöglicht es, regelmäßig in einen börsengehandelten Fonds zu investieren, der einen bestimmten Index abbildet, wie z.B. den DAX oder den MSCI World. Zu den größten Vorteilen eines ETF-Sparplans gehört die breite Diversifikation, also die Streuung des Investments über viele verschiedene Aktien und Anleihen. Zudem sind die Kosten meist niedriger als bei aktiv gemanagten Fonds, was langfristig zu einer besseren Rendite führen kann. ETF-Sparpläne bieten somit eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen - gerade in Zeiten niedriger Zinsen eine attraktive Alternative. Auch monatliche ETF-Sparpläne (https://finanz-land.de/monatlich-geld-investieren/) sind groß in Mode. Auch im Immobilienbereich zeigen sich neue Trends Statt in klassische Anlegerwohnungen zu investieren, setzen viele Anleger nun auf Immobilien-Crowdinvesting. "Die Nachfrage nach diesen Plattformen ist bei uns im Vergleich zum Vorjahr um 70 % gestiegen", so Lamberg. Was ist Immobilien-Crowdinvesting? Immobilien-Crowdinvesting (https://finanz-land.de/immobilieninvestments-im-vergleich/) bietet Anlegern die Möglichkeit, sich mit kleineren Beträgen an großen Immobilienprojekten zu beteiligen, die sonst nur institutionellen Investoren offen stünden. Über spezielle Plattformen wird das Kapital vieler privater Investoren gebündelt, um Immobilienprojekte zu finanzieren. Der Vorteil liegt in der geringen Einstiegshürde: Bereits mit kleinen Summen kann man von attraktiven Renditechancen im Immobilienmarkt profitieren, ohne selbst eine Immobilie kaufen und verwalten zu müssen. Ein weiterer stark wachsender Bereich ist das sogenannte Robo-Advising "Diese automatisierten Anlagelösungen gewinnen immer mehr an Bedeutung", erklärt Lamberg. Was ist ein Robo-Advisor? Ein Robo-Advisor (https://angebot.finanz-land.de/investments/robo-advisor/) ist ein digitaler Finanzberater, der mithilfe von Algorithmen individuelle Anlagestrategien für Anleger erstellt und verwaltet. Nach der Angabe von Präferenzen wie Risikobereitschaft und Anlagehorizont wird ein auf den Kunden zugeschnittenes Portfolio erstellt, das fortlaufend automatisch angepasst wird. Der Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglicht es, die Anlagestrategien kontinuierlich zu optimieren, was vor allem für Anleger mit wenig Zeit oder Fachwissen eine attraktive Lösung darstellt. "Dieser Trend zu mehr künstlicher Intelligenz beim Sparen und Investieren wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken", zieht Lamberg ein Fazit. "Wir gehen davon aus, dass sich der Markt für Finanzberatung durch den Einsatz von Technologie grundlegend verändern wird." Finanz-land.de ist ein deutsches Finanzportal. Wir unterstützen Sie dabei, die passenden Angebote für Immobilienkredite, Ratenkredite, Anschlussfinanzierungen, Investments und Versicherungen zu finden. Unsere Experten fordern für Sie mehrere Angebote an, verhandeln die Konditionen und unterstützen Sie beim Angebotsvergleich. Firmenkontakt

