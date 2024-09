Startseite Die Prickelnden Champagner Pakete von Gerards-Selection.de – Verkostung mit Jan Steltner Pressetext verfasst von GerardsSelection am Mo, 2024-09-16 12:01. Gerards-Selection.de, bekannt für seine exklusive Auswahl an Champagnern, präsentiert zwei besondere Verkostungspakete: das Champagner Sommelier Paket Jan Steltner Brut und das Champagner Sommelier Paket Jan Steltner Rosé. Diese Pakete wurden in Zusammenarbeit mit Jan Steltner, einem erfahrenen Champagner-Sommelier, zusammengestellt und auf seinem YouTube-Kanal „Champagne Supernova“ ausführlich besprochen. Steltner hat die enthaltenen Champagner jeweils in Dreierpaaren verkostet und seine Erkenntnisse sowohl auf der Website von Gerards-Selection als auch in seinen Verkostungsvideos geteilt. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Pakete, die einzelnen Champagner und wie Sie diese bei Gerards-Selection.de erwerben können. Jan Steltner – Der Experte für Champagner Jan Steltner ist ein renommierter Champagner-Sommelier, der durch seinen YouTube-Kanal „Champagne Supernova“ bekannt geworden ist. Mit Leidenschaft und Fachwissen führt er seine Zuschauer durch die faszinierende Welt des Champagners. Steltner legt großen Wert darauf, komplexe Aromen und die Vielfalt der Champagnersorten für seine Zuschauer verständlich zu machen. Dabei vermittelt er nicht nur Fachwissen, sondern gibt auch praktische Tipps, wie man Champagner am besten genießt. Für Einsteiger wie für Kenner sind seine Verkostungen eine wahre Fundgrube an Informationen. Besonders spannend ist es, die beiden von ihm kuratierten Champagner-Pakete selbst zu verkosten und parallel dazu seine Videos anzusehen, in denen er die Nuancen der einzelnen Flaschen erklärt. Diese persönliche Begleitung macht den Kauf eines Champagnerpakets bei Gerards-Selection zu einem einzigartigen Erlebnis. Gerards-Selection.de – Die Anlaufstelle für hochwertige Champagner Gerards-Selection.de ist ein Online-Shop, der sich auf den Verkauf von hochwertigen Champagnern spezialisiert hat. Die sorgfältig kuratierte Auswahl umfasst sowohl bekannte Champagnerhäuser als auch aufstrebende Winzer aus der Champagne. Was den Shop besonders auszeichnet, ist die Zusammenarbeit mit Experten wie Jan Steltner, der seine Erfahrung und sein Wissen in die Zusammenstellung der beiden exklusiven Champagnerpakete eingebracht hat.

Kunden haben die Möglichkeit, Champagner entweder einzeln oder als Verkostungspaket zu erwerben. Ob als Geschenk oder für den persönlichen Genuss – bei Gerards-Selection.de findet man immer den passenden Champagner. Das Champagner Sommelier Paket Jan Steltner Brut Das Jan Steltner Brut Paket bietet eine erlesene Auswahl von sechs Brut-Champagnern, die in Dreierpaaren verkostet werden. Diese Champagner zeichnen sich durch ihre trockene Art und ihre feine Perlage aus – ideal als Aperitif oder zur Begleitung von Meeresfrüchten und Käse. Die enthaltenen Champagner wurden von Steltner so ausgewählt, dass sie die Bandbreite der Brut-Stile widerspiegeln und sowohl Einsteiger als auch erfahrene Champagnerliebhaber ansprechen. In seinem Verkostungsvideo erklärt Steltner die Unterschiede der einzelnen Cuvées und gibt wertvolle Hinweise darauf, wie die jeweilige Flasche am besten zur Geltung kommt. Die enthaltenen Champagner bieten eine schöne Mischung aus frischen, mineralischen Noten und eleganten Fruchtaromen, die im Abgang lange nachhallen. Eine Verkostung mit Steltner im Video an der Seite ist nicht nur lehrreich, sondern auch ein echter Genuss. Das Champagner Sommelier Paket Jan Steltner Rosé Für Freunde des Rosé-Champagners ist das Jan Steltner Rosé Paket die perfekte Wahl. Rosé-Champagner erfreuen sich großer Beliebtheit aufgrund ihrer fruchtigen Aromen und ihrer zarten Farbe. Das Paket enthält neben den 4 Brut-Champagnern ebenfalls zwei Rosé-Champagner, die Jan Steltner in Dreierpaaren verkostet. Hier wird deutlich, wie unterschiedlich die verschiedenen Stile auch von Rosé-Champagner sein können – von zarten Himbeer- und Erdbeeraromen bis hin zu kräftigen, würzigen Noten.

In seinem Verkostungsvideo geht Steltner auf die feinen Unterschiede der Champagner-Varianten ein und beschreibt, wie sich die Aromen von roten Beeren und floralen Akzenten am Gaumen entfalten. Besonders wertvoll sind seine Tipps zur Kombination von Rosé-Champagner mit Speisen, wie z.B. leichten Desserts oder herzhaften Vorspeisen. Wer Champagner kaufen möchte, um ein vielseitiges Geschmackserlebnis zu erleben, wird mit diesem Paket fündig. Ein Genuss mit Jan Steltner – Champagner genießen leicht gemacht Wer Champagner kaufen und gleichzeitig mehr über die feinen Unterschiede der verschiedenen Sorten erfahren möchte, findet in den beiden Jan-Steltner-Paketen von Gerards-Selection.de die perfekte Gelegenheit dazu. Ob als Geschenk oder für den eigenen Weinkeller – diese Verkostungspakete bieten ein unvergessliches Champagnererlebnis. Den richtigen Champagner kaufen, und Champagner genießen kann so einfach sein. Freuen Sie sich auf einen tollen Champagner Abend.