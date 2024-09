Startseite Starcore berichtet über die Q1-Ergebnisse Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-16 11:29. Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt 16. September 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals, das am 31. Juli 2024 endete, für das Unternehmen und seinen operativen Betrieb in Queretaro, Mexiko. Die vollständige Version des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Unternehmens kann auf der Website des Unternehmens unter www.starcore.com oder auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Alle Finanzinformationen werden in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt und alle Dollarbeträge werden in Tausend kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben. Unsere vierteljährliche Produktion setzte den Trend der letzten beiden Quartale fort und verzeichnete ein solides Ergebnis aus dem operativen Betrieb und einer verbesserten Metallproduktion, erklärte Robert Eadie, Chief Executive Officer. Wir hoffen, diesen Trend fortsetzen zu können, während wir gleichzeitig mit unseren Investitionen in andere Projekte in Mexiko und der Côte dIvoire beginnen. Finanzielle Highlights für den Dreimonatszeitraum bis 31. Juli 2024 (ungeprüft): - Der Kassenbestand beträgt 5,6 Millionen $ und das Betriebskapital (Working Capital) 7,1 Millionen $ zum 31. Juli 2024;

- Gold- und Silberverkäufe in Höhe von 8,88 Mio. $;

- Einnahmen aus dem Minenbetrieb von 2,1 Mio. $;

- Gewinn von 0,4 Millionen $ oder 0,01 $ pro Aktie; und

- EBITDA(1) von 1,7 Mio. $ Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Highlights aus der ungeprüften konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens für die Quartale zum 31. Juli 2024 und 2023: (in tausend kanadischen Dollar) Quartalsende zum

(ungeprüft) 31.Juli

2024 2023

Umsatz $-8.877 $-6.233

Produktionskosten -(6.744) -(6.984)

Einnahmen aus dem operativen Bergbaubetrieb - 2.133 - (751)

Kosten der Verwaltung, Zinsen und Devisen -(1.382) -(835)

Verlust aus Investitionen -(39) -(213)

Nacht. Erstattung der Einkommenssteuer (Aufwand) -(316) -91

Nettogewinn (Verlust) $-396 $-(1.708)

-(i) Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert $-0,01 $-(0,03)

-(ii) Gewinn (Verlust) pro Aktie - verwässert $-0,01 $-(0,03) Überleitung vom Nettogewinn zum EBITDA(1))

Für die drei Monate bis zum 31. Juli 2024 2023

Nettogewinn (Verlust) $-396 $-(1.708)

Nicht realisierter Verlust aus Investitionen -39 -213

Aufwand Ertragssteuer -316 -(91)

Abschreibungen und Abnutzung -967 -775

EBITDA $-1.718 $-(811)

EBITDA MARGIN(2) 19,4% (13,0%) (1) EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) ist eine nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahl, für die es keine Standarddefinition nach IFRS gibt. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Die Gesellschaft verwendet diese nicht GAAP-konforme Kennzahl, die auch für Investoren hilfreich sein kann, da sie ein Ergebnis liefert, das mit dem Börsenkurs der Gesellschaft in Beziehung gesetzt werden kann.

(2) EBITDA MARGIN ist ein Maß für die operative Rentabilität eines Unternehmens und wird als EBITDA geteilt durch den Gesamtumsatz ausgewiesen. EBITDA MARGIN ist eine nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahl, für die es keine Standarddefinition nach IFRS gibt. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Die Gesellschaft verwendet diese nicht GAAP-konforme Kennzahl, die auch für Investoren hilfreich sein kann, da sie ein Ergebnis liefert, das mit dem Börsenkurs der Gesellschaft in Beziehung gesetzt werden kann. Highlights der Produktion für den Dreimonatszeitraum bis 31. Juli 2024: - Goldäquivalent-Produktion von 2.841 Unzen;

- Betriebliche Barmittelkosten der Mine von 1.608 US$/ÄqUz;

- Gesamtkosten (AISC) von 1.866 US$/ÄqUz Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der Statistiken zur Minenproduktion für die Mine San Martin für die Zeiträume, die am 31. Juli 2024 und 2023 endeten, sowie für das Vorjahr, das am 30. April 2024 endete: Tatsächliche Ergebnisse für die

Maßeinheit 3 Monate zum 31. 3 Monate zum 31. 12 Monate zum 30.

Juli Juli April

2024 2023 2024

Minenproduktion von Gold in Dore tausend Unzen 2,6 1,8 9,4

Minenproduktion von Silber in Dore tausend Unzen 18,3 12,3 58,0

Goldäquivalent-Unzen tausend Unzen 2,8 1,9 10,1 Verhältnis Silber-Gold-Äquivalent 78,7 82,0 84,9

Goldgehalt der Mine Gramm/Tonne 1,92 1,14 1,50

Silbergehalt der Mine Gramm/Tonne 20,03 14,4 15,82

Goldausbeute der Mine Prozent 85,2% 84,0% 87,0%

Silberausbeute der Mine Prozent 56,9% 45,8% 50,9%

Verarbeitet tausend Tonnen 49,5 57,7 224,3

Betriebskosten der Mine je Tonne US Dollar 92 72 76

Operative Barmittelkosten der Mine pro Unzen-ÄquivalentUS Dollar 1.608 2.158 1.686 Salvador Garcia, B. Eng., ein Direktor des Unternehmens und Chief Operating Officer, ist gemäß NI 43-101 die sachkundige Person des Unternehmens für das Projekt und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen erstellt. Über Starcore Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig, wobei der Schwerpunkt und die Erfahrung in Mexiko liegt. Diese Basis an produzierenden Vermögenswerten wurde durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte dIvoire hat Starcore, seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com . FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD. (gez.) Gary Arca

Gary Arca, Chief Financial Officer und Direktor NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: GARY ARCA

Telefon: (604) 602-4935 DW 214 ROBERT EADIE

Robert Eadie

Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113

V6C 3B6 Vancouver, BC

Kanada email : info@starcore.com Starcore konzentriert sich auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Das Unternehmen besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Mexiko.

Robert Eadie

Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113

