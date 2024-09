Startseite Krupp Krankenhaus Steele setzt auf ganzheitliche Schmerztherapie mit multimodalem Ansatz Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-09-14 12:19. Im Zentrum für Schmerzmedizin am Krupp Krankenhaus Steele erhalten Patienten mit chronischen Schmerzen eine umfassende und individuell angepasste Behandlung, die medizinische, physiotherapeutische und Für Menschen mit chronischen Schmerzen ist das Zentrum für Schmerzmedizin am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen-Steele eine der führenden Anlaufstellen in der Region. Mit seinem multimodalen Behandlungskonzept, das verschiedene medizinische, physiotherapeutische und psychologische Verfahren zu einem ganzheitlichen Therapieansatz kombiniert, bietet es Betroffenen eine umfassende und individuell angepasste Schmerzbehandlung auf höchstem Niveau. Ein Team aus erfahrenen Schmerzmedizinern, Physiotherapeuten, Psychologen und spezialisiertem Pflegepersonal arbeitet Hand in Hand, um für jeden Patienten ein maßgeschneidertes Behandlungskonzept zu entwickeln und eine bestmögliche Linderung der Schmerzen zu erreichen. Die positiven Erfahrungen und Bewertungen der Patienten zeugen von der hohen Wirksamkeit und Patientenorientierung des multimodalen Ansatzes. Ganzheitlicher Ansatz in der Schmerztherapie Chronische Schmerzen sind eine komplexe Erkrankung, die nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche und das soziale Leben der Betroffenen beeinträchtigen. Im Zentrum für Schmerzmedizin am Krupp Krankenhaus in Steele hat man dies erkannt und setzt daher auf einen ganzheitlichen Behandlungsansatz, der die verschiedenen Aspekte der Schmerzerkrankung berücksichtigt.

Im Mittelpunkt steht dabei die multimodale Schmerztherapie, die verschiedene Behandlungsverfahren zu einem individuellen Therapieplan kombiniert. Dazu gehören: ? Medikamentöse Schmerztherapie (z. B. Schmerzmittel, Entzündungshemmer)

? Interventionelle Verfahren (z. B. Infiltrationen, Nervenwurzelblockaden)

? Physiotherapie und Bewegungstherapie

? Psychologische Schmerztherapie und Entspannungsverfahren

? Komplementäre Verfahren (z. B. Akupunktur, TENS)

? Patientenschulung und Schmerzedukation Ziel ist es, für jeden Patienten eine maßgeschneiderte Behandlung zu entwickeln, die auf seine individuelle Schmerzsituation und seine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Durch die Kombination verschiedener Therapieansätze können die Schmerzen ganzheitlich angegangen und der Teufelskreis aus Schmerz, Verspannung und Stress durchbrochen werden. Interdisziplinäres Expertenteam für eine effektive Behandlung Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der multimodalen Schmerztherapie im Krupp Krankenhaus Steele ist die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen. Im Zentrum für Schmerzmedizin arbeiten Ärzte, Physiotherapeuten, Psychologen, Pflegekräfte und Therapeuten Hand in Hand, um eine bestmögliche Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Jeder Mitarbeiter bringt seine spezifische Expertise ein und ergänzt die Behandlung um wichtige Aspekte, weiß das Team am Alfried Krupp Krankenhaus. Durch den interdisziplinären Austausch und die enge Abstimmung können die Therapien optimal auf die Patienten abgestimmt werden und ermöglicht den Mitarbeitern schnell auf Veränderungen zu reagieren. Neben der fachlichen Qualifikation zeichnet sich das Team durch eine hohe Empathie und Einfühlsamkeit aus. In ausführlichen Gesprächen nehmen sich die Mitarbeiter Zeit, die Situation des Patienten zu verstehen, seine Fragen und Sorgen ernst zu nehmen und ihm mit Verständnis und Zuwendung zu begegnen. Moderne Verfahren für eine schonende und wirksame Therapie Um eine möglichst effektive und schonende Behandlung zu gewährleisten, setzt das Zentrum für Schmerzmedizin am Krupp Krankenhaus Steele auf den Einsatz modernster Verfahren und Technologien. Dazu gehören beispielsweise bildgesteuerte Infiltrationstechniken, die eine präzise Verabreichung von Schmerzmitteln und Betäubungsmedikamenten ermöglichen. Auch innovative nicht-medikamentöse Verfahren wie die transkranielle Magnetstimulation (TMS) oder die Neuromodulation kommen zum Einsatz. Mit diesen Methoden können gezielt die Schmerzverarbeitung im Gehirn beeinflusst und die Schmerzwahrnehmung reguliert werden. Für viele Patienten bedeutet das eine deutliche Linderung der Schmerzen ohne die Nebenwirkungen einer dauerhaften Medikation. Alfried Krupp Krankenhaus: Hervorragende Bewertungen für die Schmerztherapie Die Erfahrungen und Bewertungen der Patienten sprechen für den Erfolg des multimodalen Ansatzes in der Schmerztherapie am Alfried Krupp Krankenhaus. In Befragungen und Online-Bewertungsportalen erhält das Zentrum für Schmerzmedizin regelmäßig Bestnoten und positive Rückmeldungen. "Ich bin sehr froh, dass ich die Behandlung im Krupp Krankenhaus Steele gemacht habe", berichtet eine Patientin. "Die ganzheitliche Herangehensweise und die Kombination verschiedener Verfahren haben mir geholfen, meine Schmerzen deutlich zu reduzieren und wieder aktiver am Leben teilzunehmen. Die Ärzte und Therapeuten haben sich viel Zeit für mich genommen und mich in jeder Hinsicht unterstützt." Viele Patienten heben auch die menschliche Zuwendung und die angenehme Atmosphäre in der Klinik hervor. "Man fühlt sich im Alfried Krupp Krankenhaus nicht wie eine Nummer, sondern als Mensch wahrgenommen und wertgeschätzt", erzählt ein Patient. "Die Mitarbeiter sind sehr einfühlsam und verständnisvoll und geben einem das Gefühl, mit den Schmerzen nicht alleine zu sein. Das hat mir sehr geholfen, die Therapie durchzuhalten und an mich zu glauben." Nachhaltige Erfolge durch Einbeziehung der Patienten Ein wichtiger Baustein der multimodalen Schmerztherapie im Alfried Krupp Krankenhaus ist die aktive Einbeziehung der Patienten in die Behandlung. Durch eine umfassende Schmerzedukation und Patientenschulung lernen die Betroffenen, ihre Schmerzen besser zu verstehen und selbst positiv zu beeinflussen. Den Patienten werden im Rahmen der Therapie Strategien und Techniken vermittelt, mit denen sie ihre Schmerzen im Alltag besser bewältigen können. Dazu gehören zum Beispiel spezielle Bewegungsübungen, Entspannungsverfahren oder eine Anpassung der Ernährung und des Lebensstils. Je mehr die Patienten selbst aktiv werden, desto nachhaltiger ist der Therapieerfolg. Durch die Förderung der Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit gelingt es, die Patienten langfristig zu stabilisieren und ihre Lebensqualität dauerhaft zu verbessern. Viele Betroffene berichten, dass sie durch die Behandlung im Krupp Krankenhaus Steele nicht nur weniger Schmerzen haben, sondern auch insgesamt zufriedener und aktiver sind. Stetige Weiterentwicklung für eine optimale Versorgung Um auch in Zukunft eine Schmerztherapie auf höchstem Niveau anbieten zu können, setzt das Zentrum für Schmerzmedizin am Krupp Krankenhaus Steele auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung seiner Behandlungskonzepte. Dazu gehört die stetige Fortbildung des Teams, die Einführung neuer Therapieverfahren und die Beteiligung an klinischen Studien. Der Anspruch des interdisziplinären Teams ist es, den Patienten stets die bestmögliche Behandlung nach dem aktuellen Stand der Medizin zu bieten. Dafür setzt sich das Team intensiv mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und innovativen Ansätzen auseinander und integriert nachweislich sinnvolle Methoden und Ansätze in die eigene Praxis.

Auch die Vernetzung mit anderen Fachkliniken und Schmerzexperten ist dem Team wichtig. Durch den interdisziplinären Austausch und die Zusammenarbeit in Forschungsprojekten können neue Impulse für die Schmerztherapie gewonnen und die Versorgung der Patienten weiter verbessert werden. Fazit: Krupp Krankenhaus Steele - Anlaufstelle für eine ganzheitliche Schmerzbehandlung Mit seinem multimodalen Therapiekonzept und seinem ganzheitlichen Ansatz hat sich das Zentrum für Schmerzmedizin am Krupp Krankenhaus in Steele als eine der führenden Adressen für die Behandlung chronischer Schmerzen etabliert. Die Kombination aus medizinischer Expertise, modernsten Verfahren und menschlicher Zuwendung ermöglicht eine individuelle und effektive Therapie, die den Patienten eine deutliche Linderung ihrer Beschwerden und eine spürbare Steigerung ihrer Lebensqualität bietet.

Die hervorragenden Bewertungen und positiven Erfahrungsberichte der Betroffenen belegen eindrucksvoll die hohe Qualität und Wirksamkeit der Schmerztherapie am Steeler Alfried Krupp Krankenhaus . Für Schmerzpatienten in Essen und Umgebung ist die Klinik damit die erste Wahl, wenn es um eine ganzheitliche und nachhaltige Behandlung geht, die den Menschen in seiner Gesamtheit in den Blick nimmt und ihm mit Kompetenz, Empathie und Engagement zur Seite steht.

