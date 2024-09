Patriot reicht technischen Bericht zu PEA für das Projekt Shaakichiuwaanaan ein

12. September 2024 - Vancouver, BC, Kanada, 13. September 2024 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (Patriot oder das Unternehmen) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA), freut sich bekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 zu einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für sein Projekt Shaakichiuwaanaan eingereicht hat.

Der Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Québec, Canada mit dem Ausstellungsdatum 12. September 2024 und dem effektiven Datum 21. August 2024 (der technische Bericht) wurde auf der Grundlage von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Gemäß NI 43-101 müssen Unternehmen einen technischen Bericht innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum der ersten Bekanntmachung einer zum Beispiel neuen oder wesentlich veränderten Mineralressourcenschätzung oder Bilanz einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) einreichen. Der technische Bericht steht zur Einsicht auf sowohl SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) als auch der Website des Unternehmens ( www.patriotbatterymetals.com) zur Verfügung.

Der technische Bericht unterlegt die Pressemitteilung vom 21. August 2024 mit dem Titel PEA Highlights Shaakichiuwaanaan Project as a Potential North American Lithium Raw Materials Supply Base, in der die Ergebnisse der PEA veröffentlicht wurden, sowie die Pressemitteilung vom 5. August 2024 mit dem Titel Significant Mineral Resource Upgrade at Shaakichiuwaanaan Lithium Project to Underpin Impending PEA, in der die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung bekannt gegeben wurden. Diese Mitteilungen finden Sie auf der Website des Unternehmens und unter dessen Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au . Es bestehen keine relevanten Unterschiede zwischen dem technischen Bericht und den Informationen, die in den Pressemitteilungen vom 5. August 2024 und 21. August 2024 gemeldet wurden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) berichtet, Stichtag ist der 21. August 2024 (durch Bohrung CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit aufgezeigt haben.

, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com . Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Brad Seward

Vice President, Investor Relations

T: +61 400 199 471

E: bseward@patriotbatterymetals.com

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Qualifizierter Sachverständiger/sachkundige Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen aus dem technischen Bericht, der von Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. geprüft und genehmigt wurde. Darren L. Smith ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein angesehenes Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit Number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (Member Number 87868).

Herr Smith ist Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als qualifizierter Sachverständiger gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass diese Angaben in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, veröffentlicht werden.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.22)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Mitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Meldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Feststellungen der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Börsenbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

