Startseite Immobilie kaufen oder mieten? Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-12 16:51. Bei der Entscheidungsfindung können sich Interessenten von den Maklern der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH beraten lassen Ist es sinnvoller, eine Immobilie zu kaufen oder zu mieten? Die Antwort auf diese Frage hängt von vielen Faktoren ab. Die persönlichen Lebensumstände, finanzielle Möglichkeiten und langfristige Ziele spielen dabei eine Rolle. Beide Optionen bieten Vor- und Nachteile. Rene Reuschenbach, Geschäftsführer der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH, und seine Kollegen unterstützen potenzielle Käufer und Mieter bei dieser wichtigen Entscheidung. Geschäftsführer Rene Reuschenbach nennt Vor- und Nachteile, die für oder gegen die Anmietung oder den Kauf einer Immobilie sprechen. Erstens: "Mietverträge bieten Flexibilität. Sie lassen sich in der Regel leicht kündigen. Das ist besonders praktisch ist, wenn sich die Lebenssituation kurzfristig ändern kann", so der Geschäftsführer. Zweitens: "Mieter müssen kein großes Eigenkapital aufbringen. Außerdem haben sie keine hohen Instandhaltungskosten", erklärt Rene Reuschenbach. Drittens: "Mieter tragen im Vergleich zu Eigentümern weniger Verantwortung", findet der Geschäftsführer. Für Reparaturen oder Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen ist der Vermieter zuständig. Doch die Anmietung einer Immobilie hat auch Nachteile. Erstens: "Mietzahlungen führen nicht zu Eigentum und es wird kein langfristiger Wert geschaffen", gibt Rene Reuschenbach zu Bedenken. Zweitens: "Möglicherweise kommt es durch Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen zu Mietpreissteigerungen und Mieter haben dann wenig Einfluss auf die künftigen Kosten." "Der dritte Aspekt ist, dass Mieter weniger Gestaltungsmöglichkeiten als Käufer haben", weiß der Geschäftsführer. In vielen Fällen sind größere Veränderungen an der Immobilie nur eingeschränkt möglich. Zudem müssen sie stets vorab vom Vermieter genehmigt werden. Immobilienkäufer profitieren hingegen von der Gestaltungsfreiheit, vom Vermögensaufbau und nach der Abzahlung des Kredites von einer finanziellen Stabilität. Dafür müssen sie auf einen Schlag eine hohe Summe aufbringen und haben weiterhin Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen. Außerdem muss die monatliche Abzahlung des Kredites einkalkuliert werden, auf den viele Immobilienkäufer angewiesen sind. "Unsere Erfahrung zeigt, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt. Sowohl die Anmietung als auch der Immobilienkauf haben ihre Vorzüge - entscheidend ist, was zu den Lebensumständen der Kunden passt", weiß Rene Reuschenbach. Die Makler der WAV Immobilien Reuschenbach legen großen Wert darauf, ihre Kunden ganzheitlich zu beraten und ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Weitere Informationen zum Thema und zu Immobilienmakler Bornheim (https://www.wav-immo.de/immobilienmakler-bornheim/), Wohnung mieten Brühl (https://www.wav-immo.de/informationen-bruehl/wohnung-mieten-bruehl/) und Immobilien Bornheim (https://www.wav-immo.de/immobilienangebote/immobilienangebote-in-bornhei...) erhalten Interessenten auf https://www.wav-immo.de/. Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein. Firmenkontakt

