Nachhaltige Stadt erleben bei den frankfurter Wandeltagen

Über 40 Initiativen laden zum Mitmachen und Erleben ein - vom 20. - 22.09.24

Vom 20. bis 22. September 2024 lädt Transition Town Frankfurt e.V. zu den elften Wandeltagen in Frankfurt am Main ein. Einwohner:innen der Stadt sind aufgerufen, die Vielfalt nachhaltiger Projekte zu entdecken und an unterschiedlichsten Orten in der Stadt zu besuchen.

Zahlreiche Initiativen und Vereine zeigen, wie Jede und Jeder ein ressourcenschonendes, klimaangepasstes und generationengerechtes Frankfurt aktiv und unmittelbar mitgestalten kann. Besucher:innen in die Welt der Nachhaltigkeit eintauchen bei Führungen, Workshops, Radtouren und interaktiven Events: Von der Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen, über die Erkundung des neuen Umsonstladens in Niederrad bis hin zu Stadtrundgängen zu Orten des gelebten Frankfurter Wandels.

Weitere Inspirationen und Mitmachaktionen gibt es rund um die Themen: Solarenergie, Mobilitätswende, grüne Geldanlagen, Tauschstationen, Foodsharing, Urban Gardening, Fairtrade, Kräuterkunde, Artenvielfalt und mutiges Handeln.

Die Wandeltage werden durch das Klimareferat der Stadt Frankfurt am Main und die Stiftung Polytechnische Gesellschaft gefördert.

www.wandeltag.de / www.frankfurt-im-wandel.de

In einer Woche steht das Wochenende steht ganz im Zeichen nachhaltigen Wandels. Unter dem Motto "Wandel(n) in Frankfurt" erwartet die Teilnehmenden ein inspirierendes Programm voller spannender Einblicke, Austauschmöglichkeiten und praktischer Erfahrungen. Der Auftakt ist mit einer festlichen Erönung am Freitagabend, den 20. September 2024, um 19:30 Uhr in der Zentralbibliothek geplant. Ein Höhepunkt wird die Keynote von Prof. Dr. Flurina Schneider zum Thema "Die Klimawende: Wie wir doch die Kurve kriegen". Es folgen Erfolgsbeispiele von Plant-for-the-Planet: "Panzen für den Planeten - Kinder setzen sich für Klimagerechtigkeit ein!" und von Pier F: SMART GREEN BOX - Neue Lösungen für Wohnungslose. Für Auflockerung sorgen an dem Abend die Improvisationen des Ampere Theaters. Interessierte sind herzlich willkommen.

Die Frankfurter Wandeltage verbinden Nachhaltigkeit mit Aktivität und zeigen praxisnah, wie jede und jeder den Wandel mitgestalten kann. Zahlreiche Musikveranstaltungen an dem Wochenende sorgen außerdem für gute Stimmung.

Matthias Emde, Gründer von Transition Town Frankfurt, erklärt: "Die Frankfurter Wandeltage sind ein bedeutendes Event für unsere Stadtgesellschaft. Sie zeigen eindrucksvoll, wie lebendig das Engagement für eine nachhaltige Zukunft in Frankfurt ist. Gemeinsam wollen wir zukunftsweisende Impulse setzen. Ich wünsche mir, dass alle Menschen etwas finden bei den Programmangeboten, dass sie erleben möchten."

Seit 2011 setzt sich Transition Town Frankfurt als Teil der weltweiten Transition-Bewegung dafür ein, Frankfurt in eine nachhaltige und zukunftssichere Stadt zu verwandeln. Gegründet von 20 engagierten Wandel-Enthusiasten, unterstützt der Verein lokale Initiativen, fördert Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung und vernetzt Akteure der Nachhaltigkeit. Durch kreative Impulse und neue Räume für inneren Wandel trägt Transition Town Frankfurt aktiv dazu bei, die Stadt lebenswerter und zukunftsfähiger zu gestalten. Wandeltag Wochenende Frankfurt Webseite (https://www.wandeltag.de)

Die Wandeltage schaffen Räume, in denen ...

... die Vielfalt an Projekten und Initiativen in unserer Stadt sichtbar wird.

... neue Netzwerke und Verbindungen entstehen.

... Wissen und Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit geteilt werden.

... Menschen, die ein passendes Engagement suchen, Inspiration finden.

... Zukunftsvisionen entwickelt werden, die Orientierung und Kraft für ein nachhaltiges Frankfurt geben.

