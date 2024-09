Startseite Veranstaltungshinweis: Controlware auf der it-sa Expo&Congress 2024 in Nürnberg (Halle 6, Stand 6-224) Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-12 13:10. Dietzenbach, 10. September 2024 - Controlware ist auf der diesjährigen it-sa Expo&Congress (22. bis 24. Oktober 2024) in Nürnberg mit einem eigenen Stand (Halle 6, Stand 6-224) vertreten. Gemeinsam mit den Partnern Cisco, Fortinet und Tenable informiert der IT-Dienstleister und Managed Service Provider auf Europas größter Fachmesse für IT-Sicherheit über aktuelle Themen und Trends. "Die Cyberbedrohungen werden immer raffinierter, und Unternehmen tun sich zunehmend schwer, mit der dynamischen Threat-Landschaft Schritt zu halten und allen regulatorischen Vorgaben gerecht zu werden. Die Security-Branche muss daher eng zusammenarbeiten und gemeinsam die Weichen für einen systematischen und ganzheitlichen Schutz stellen", betont Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. "Die it-sa hat sich dabei als überaus wertvolle Plattform etabliert, die es Unternehmen und Behörden leicht macht, sich über die neuesten Entwicklungen einen Überblick zu verschaffen und bewährte Best Practices zu teilen. Wir freuen uns, den Besuchern gemeinsam mit unseren Partnern Cisco, Fortinet und Tenable neue Lösungsansätze vorzustellen und sie bei ihren individuellen Herausforderungen zu beraten." Controlware legt den Fokus in diesem Jahr auf folgende Schwerpunktthemen: - NIS2: Die NIS2-Richtlinie nimmt immer mehr Unternehmen in die Pflicht, robuste Cybersecurity-Maßnahmen zu implementieren und nachzuweisen. Doch die Umsetzung der neuen Compliance-Vorgaben wirft im Alltag der IT-Teams noch viele Fragen auf. Die Experten von Controlware geben Starthilfe und zeigen auf, wie sich Compliance-Einhaltung und effiziente Prozesse in Einklang bringen lassen. - Cyber Defense Services - der optimale Schutz vor Cybergefahren: Controlware unterstützt Security-Teams mit einem breiten, modularen Service-Angebot dabei, Angriffsszenarien proaktiv zu identifizieren, Sicherheitsvorfälle umfassend auszuwerten und die eigenen Security-Maßnahmen regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Auf diese Weise erhalten Unternehmen und Behörden lückenlose Transparenz über bestehende Risiken und stellen im Falle eines Incidents eine zeitnahe Behebung sicher. - Analytics - Mehr als nur SIEM: Fundierte Datenanalysen ermöglichen es Security-Experten heute, ungewöhnliche Aktivitäten ihrer Anwender proaktiv zu erkennen und wesentlich schneller darauf zu reagieren - im Idealfall, bevor ein Angriff sein volles Schadenspotenzial entfaltet. Die Besucher erfahren, wie sie ihre Incident Response mit maßgeschneiderten Managed SOC und Cyber Defense Services - von der Incident-Analyse bis zum Threat Hunting - nachhaltig beschleunigen. - Cloud Transformation - aber sicher: Die zuverlässige Absicherung von Ressourcen in der Cloud ist eine Schlüsselkomponente jeder modernen Security-Strategie, gerade in Unternehmen, die eigene Anwendungen in der Cloud entwickeln. Die Experten erläutern, worauf Application-Security-Teams bei der Software-Entwicklung in der Cloud achten müssen und wie sich robuste, automatisierte DevSecOps-Prozesse implementieren lassen, um einen durchgängigen Schutz zu gewährleisten. Die Experten von Controlware und den Partnern stehen den Besuchern in Halle 6 an Stand 6-224 für alle Fragen zur Verfügung. Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services - und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten. Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220

www.controlware.de

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28

