Startseite Adobe Edge Delivery Services - Next-Level Web Performance und Contentpflege Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-09-12 12:56. Adobe bietet mit den Edge Delivery Services eine Technologie, die die Performance von Webauftritten signifikant verbessert. Adobe und TechDivision stellen diese Technologie am 02.10. gemeinsam vor. Für das Ranking und die Conversion von Webseiten und Online-Shops bleiben kurze Ladezeiten ein entscheidender Erfolgsfaktor. In unserem Webcast erfahren Sie, wie Sie Ihre Web-Performance (Ladezeit) und Content-Effizienz mithilfe von Adobe Edge Delivery Services (EDS) auf das nächste Level heben und so die Sichtbarkeit und Konversionen Ihrer Webseiten verbessern. Alles ohne die zugrunde liegende, bestehende Technologie zu ändern. In der Praxis bedeutet dies, dass die Technologie Ihrer bestehenden IT-Infrastuktur zu mehr Speed und Effizienz verhilft, egal ob Sie SAP Commerce Cloud, Commercetools, Spryker oder andere Lösungen einsetzen! Neben der Verbesserung der Ladezeit hilft die Technologie zudem, durch einen komplett neuen Ansatz der Contentpflege Ihren Webauftritt so schnell, effizient und sicher zu pflegen, wie dies noch nie zuvor möglich war. Dabei können zur Pflege der Inhalte zukünftig auch bestehende Tools wie Microsoft Word oder Google Docs direkt verwenden werden. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Adobe zeigt der Adobe Gold Partner TechDivision im Webinar "Next Level Web Performance" am 02.10.2024, wie man die Ladezeiten bestehender Webseiten und Online-Shops signifikant verkürzen, die Google Lighthouse-Scores als wichtiges Ranking-Kriterium maximieren und so für bestmögliche Sichtbarkeit im Web und verbesserte Nachhaltigkeit durch geringeren Energiebedarf sorgen kann. Ferner erhalten die Teilnehmer des Webinares Einblicke in einen vollkommen neuen Ansatz der Contentpflege. Die Referenten geben im Webcast wertvolle Insights, welche Ergebnisse durch den Einsatz der Technologie in unterschiedlichsten Projekten bislang erzielt werden konnten, was effiziente Contentbearbeitung in der heutigen Zeit bedeutet und wie Adobe Edge Delivery Projekte in der Praxis ablaufen. Inhalte des Webinars: - Das sind die Potenziale von Adobe Edge Delivery Services (EDS) für Unternehmen (Martin Bürgi, Adobe) - Einblicke aus der Praxis: So konnte Marktführer Hanesbrands seinen organischen Traffic verdoppeln und Volvo Trucks seine Sichtbarkeit um den Faktor 16 (!) erhöhen - mit der Unterstützung von Adobe EDS (Martin Bürgi, Adobe) - Ab in die Anwendung: So gelingt der Start mit EDS (Stefan Willkommer, TechDivision) Das Webinar richtet sich an IT-Entscheider*innen mit klarem Business-Fokus, die ihre Online-Präsenz nachhaltig optimieren und ihrer Content-Erstellung einen Effizienzschub verleihen möchten. Weitere Infos zum Webinar sowie die Anmeldung gibt´s unter: https://events.techdivision.com/adobe-edge-delivery-services-webcast Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TechDivision GmbH

email : marketing@techdivision.com Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten. TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision. Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet. Pressekontakt: TechDivision GmbH

