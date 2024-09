Startseite SQLI auf der dmexco 2024: Die Zukunft des Digital Commerce aktiv mitgestalten Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 19:52. Praxisnahe Einblicke und konkrete Lösungen für die digitale Zukunft Dortmund, 11. September 2024 - SQLI, eines der führenden internationalen Full-Service-Digitalunternehmen, wird auf der diesjährigen dmexco erneut als Impulsgeber für die Zukunft des Digital Commerce auftreten. Unter dem Motto "Hi, how's your commerce?" lädt SQLI Messebesucher zu inspirierenden Tischgesprächen ein, die sich den aktuellen Herausforderungen und den Bedürfnissen des E-Commerce widmen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Pains und Needs der Teilnehmer, denen SQLI seine Aufmerksamkeit widmet um gemeinsam Lösungswege zu beschreiten. Tischgespräche: Ausrichtung von Digital-Commerce-Strategien im Fokus Im Zentrum der diesjährigen Präsenz stehen interaktive Gespräche unter dem Motto "Hi, how's your commerce?", in denen SQLI-Experten mit den Besuchern zentrale Fragen der digitalen Transformation und Strategieentwicklung diskutieren. Dabei hört SQLI den Teilnehmern aktiv zu und widmet sich explizit ihren Bedürfnissen um Wege zu finden, den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und disruptiven Veränderungen im Digital Commerce erfolgreich begegnen zu können. Die Kernfragen lauten dabei: - Positionierung und Marketingstrategie: Wie können unterschiedliche Zielgruppen gezielt angesprochen werden?

- Kanalwahl: Welche Vertriebskanäle sind für Ihre Strategie am sinnvollsten?

- Nachhaltigkeit: Wie wird Nachhaltigkeit zur realistischen Anforderung statt zum Buzzword?

- Data Driven Commerce: Welche Schritte führen zu einer datengetriebenen Handelsstrategie?

- Strategie-Challenge: Welche konkreten Maßnahmen bieten sich zur Optimierung Ihrer Strategie an?

- Erfolgsmessung: Wie erfolgreich ist Ihre Digitalstrategie wirklich? Wie kann der Erfolg messbar gemacht werden? Zukunftsorientierte Themen im Fokus Neben diesen Schwerpunkten wird SQLI auch aktuelle Trends und Entwicklungen im Digital Commerce beleuchten. Dabei stehen Themen wie KI-unterstützte Marketing Automation, Crossselling-Herausforderungen und Conversion Rate Optimierung entlang der Customer Journey im Mittelpunkt. Besonders wichtig ist dabei die Frage: Wie lassen sich potenzielle Kunden in wenigen Touchpoints, idealerweise in weniger als sieben Sekunden, überzeugen? Zusätzliche Diskussionspunkte umfassen: - Der Umschwung der Generationen und die damit verbundenen wandelnden Anforderungen durch den demografischen Wandel.

- Die Relevanz des China-Marktes als Peergroup im B2B-Sektor.

- Herausforderungen im Social Shopping und wie man diesen erfolgreich begegnen kann.

- Nachhaltigkeit als weiterhin bedeutendes Thema im Commerce.

- Ein Realitäts-Check bestehender Commerce-Strategien. Digital Maturity Assessment: Der Check-up für Ihre Digitalstrategie SQLI bietet darüber hinaus eine besondere Zusatzmaßnahme an: den Digital Maturity Assessment. Über einen QR-Code können Messebesucher einen etwa 15-minütigen Fragebogen durchlaufen, der den digitalen Reifegrad ihres Onlineshops oder ihrer Website ermittelt. Teilnehmer erhalten im Anschluss konkrete Handlungsempfehlungen, wie sie ihre digitale Präsenz weiter optimieren können. "Unsere Präsenz auf der dmexco steht ganz im Zeichen der Zukunft des Digital Commerce. Mit unseren Tischgesprächen und dem Digital Maturity Assessment bieten wir den Besuchern nicht nur fundierte Einblicke, sondern auch konkrete, umsetzbare Strategien", so Jörg Oberdieck, Senior Business Consultant bei SQLI. Die Digitalstrategien der Teilnehmer auf ihr nächstes Level zu heben bestimmt daher die Agenda von SQLI auf der diesjährigen dmexco. Die Messe-Präsenz von SQLI befindet sich an Stand E028-D029 in Halle 07, beim SQLI-Partner Emporix. Interessierte können sich unter folgendem Link für die Teilnahme an der dmexco anmelden: https://dmexco.com/de/tickets/ SQLI ist ein führendes Full-Service-Digitalunternehmen, das sich auf die digitale Transformation und die Entwicklung innovativer Commerce-Lösungen spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen unterstützt SQLI Unternehmen dabei, ihre digitale Präsenz zu stärken und nachhaltig erfolgreich zu sein. Firmenkontakt

SQLI Deutschland GmbH

Alexander Thiel

Phoenixseestraße 20

44263 Dortmund

+49 (231) 90 03 81-0

www.sqli.com Pressekontakt

Wordfinder GmbH & Co. KG

Patrick Schulze

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (0)40 840 55 92-18

+49 (0)40 840 55 92-29

