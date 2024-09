Startseite Arztvortrag "Herz-Kreislauf-Erkrankungen" am 17. Oktober in Eningen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 17:08. Das Gesundheitsforum Eningen e.V. lädt interessierte Menschen zu einem Informationsabend ein. Im Rahmen eines Vortrages am 17. Oktober werden hilfreiche Informationen und Tipps zur Früherkennung und die Möglichkeiten zur Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegeben. Die Vortragende an diesem Abend wird Jana Liphardt, Leiterin kardiologische Diagnostik und Personalleiterin im Medizinzentrum Dr. Rau & Kollegen Eningen, sein. Volker Feyerabend, Beirat des Gesundheitsforums und Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde, freut sich, die Spezialistin für den Abend gewonnen zu haben. "Diese Art der Einblicke von Frau Liphardt in Sachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden sehr hilfreich für alle BürgerInnen der Region Reutlingen sein. Mit ihren Gesundheitstipps und Fachinformationen hoffen wir wieder viele Menschen zu erreichen!" Jana Liphardt ist Fachärztin für Innere Medizin (Internistin) und Notfallmedizin. Seit mehr als 5 Jahren leitet sie die kardiologische Diagnostik und ist Personalleiterin im Medizinzentrum Dr. Rau & Kollegen in Eningen. Ihre Erfahrung aus der Reutlinger Klinik und ihre ganzheitliche und präventive Herangehensweise, machen die 37-jährige zu einer gefragten Ansprechpartnerin in Sachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für mehr als 40 Prozent der Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Leider werden Risikofaktoren wie Bluthochdruckerkrankungen, Fettstoffwechselstörungen usw. im Vorfeld nicht immer rechtzeitig erkannt und konsequent genug therapiert. Umso wichtiger ist es diese Ursachen zu kennen und zu verstehen, sowie Symptome zu erkennen, um im Zweifelsfall rechtzeitig einen Arzt aufzusuchen und auch Vorsorgeangebote in Anspruch zu nehmen. Werden hier in der Basisdiagnostik Auffälligkeiten festgestellt kann die Diagnostik durch speziellere Untersuchungen wie z.B. eine Herzultraschall oder ein Belastungs-EKG ergänzt werden. Interessant ist, dass - laut aktueller Datenlage- bis zu 50 Prozent der Herz-Kreislauf- Erkrankungen durch eine rechtzeitige Anpassung des Lebensstils und Modifikation von Risikofaktoren vermieden werden könnten. Spätestens ab dem 40. Lebensjahr sollten alle Menschen für ihre Herzgesundheit vorsorgen. Die Aktiven aus dem Gesundheitsforum um Vorständin Veronika Bittner-Wysk machen gemeinsam mit Jana Liphardt am Vortragsabend gerne auf die möglichen Veränderungen des persönlichen Lebensstiles, eine regelmäßige Prävention und die Nutzung bester Diagnostik, aufmerksam. Den Zuhörern sollen hilfreiche Informationen über Symptome, Befunde, Behandlungen gegeben werden. Die Tipps zur Prävention und "Optimierung des Lifestyles" durch Bewegung, Ernährung und vieles mehr, werden an der Veranstaltung des Gesundheitsforums hoffentlich viele Zuhörer erreichen. Denn der medizinische Wissensbedarf in der Gesellschaft wird immer höher. Viele Menschen haben erkannt, wer eine hohe Lebensqualität wünscht, sollte sich informieren und sich um sich kümmern. Alle interessierten Personen sind bei der Veranstaltung willkommen. Auch Menschen mit erhöhtem Risiko durch Diabeteserkrankungen, Übergewicht oder regelmäßigen Nikotinkonsum können im Vortrag nützliche Informationen erhalten und hilfreiche Tipps für das eigene Verhalten bekommen. Zudem ist Zeit für Fragen im Plenum oder persönliche Fragen eingeplant. Kommen Sie am 17. Oktober 2024, 19 Uhr ins La Cantina, H3 Büro- und Schulungszentrum in der Arbachtalstraße 6, 72800 Eningen zum Vortragsabend des Gesundheitsforums und informieren Sie sich. Weitere Informationen:

