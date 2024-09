Startseite Kreative Kräfte bündeln sich: EXIT SKIN® und Autorin Sucy Pretsch kündigen spannende Kooperation an Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-09-11 13:23. Eine aufregende Kooperation erwartet ab Herbst 2024 alle Horror-Fans: Die renommierte Firma EXIT SKIN® aus Erding und die Newcomer-Autorin Sucy Pretsch arbeiten zusammen. Die beiden haben sich zusammen getan, um pünktlich zur Erscheinung von Pretschs neuem Zombie-Horror-Roman. "Die letzte Show" und dem diesjährigen Halloween ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. EXIT SKIN® ist bekannt für seine hochwertige und breite Palette an Prothesen, Narben und Wunden für authentisch wirkende Inszenierungen in verschiedenen Anwendungsbereichen - von Halloween und Fasching über Theater bis hin zu Film und Fernsehen. Unter der Leitung von Sascha Kolmikow, einem gefeierten Maskenbildner in der Horror- und Filmszene, hat sich die Firma durch ihre außergewöhnlichen und in Deutschland hergestellten Produkte und kontinuierliche Innovationskraft einen Namen gemacht. Die 1974 geborene Autorin Sucy Pretsch , die zurzeit in Stuttgart lebt und arbeitet, hat sich ebenfalls in der Kreativszene etabliert. Nach mehreren Studiengängen in Grafikdesign, Betriebswirtschaftslehre und Kunsttherapie gründete sie erfolgreich eine eigene Werbeagentur. Ihre Leidenschaft für das Schreiben verbindet visuelle, künstlerische und literarische Elemente, was ihre Texte besonders ausdrucksstark macht. Die Kooperation zwischen EXIT SKIN® und Sucy Pretsch verspricht eine Reihe von unvergesslichen Aktionen und Inszenierungen Die Zusammenarbeit erreicht ihren ersten Höhepunkt im Herbst 2024, genau zur Veröffentlichung von Pretschs mit Spannung erwartetem Roman "Die letzte Show". Pünktlich zu Halloween bieten die beiden Partner Horrorbegeisterten exklusive Produkte und einzigartige Erlebnisse, die die Grenzen des Genres neu definieren werden. _"Unsere Zusammenarbeit bietet unseren gemeinsamen Kunden und Fans des Horror-Genre eine fantastisch-gruselige Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen," _sagt Sucy Pretsch über die bevorstehende Kooperation. Sascha Kolmikow ergänzt: _"Horror-Fans können sich freuen auf Aktionen, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen!" (lacht)_ Diese Kooperation ist das Ergebnis der gemeinsamen Vision, neue Wege zu beschreiten und die kreativen Grenzen zwischen Schminkkunst und Literatur zu verwischen. Stay tuned für weitere Details zu den bevorstehenden Aktionen und Veröffentlichungen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JFK . Jane Fox Kommunikation

Auf sucypretsch.de werden Filmkritiken, Buch- und Podcast-Rezensionen sowie TV-Tipps geteilt. Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten werden geführt und über Themen geschrieben, die die Gesellschaft bewegen.

Nicht zu vergessen sind die (Kurz-) Geschichten und Gedichte, die ebenfalls veröffentlicht werden.

