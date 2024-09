Laut einer neuen Studie ist der von den Menschen verursachte Klimawandel schuld an Silberablagerungen im Meer.

Unter dem südchinesischen Meer lagern sich riesige Mengen Silber an. Und dies könnte auch in allen anderen Meeren geschehen. Wie nun festgestellt, hat sich das Silber in Meeresablagerungen vor der Küste Vietnams seit 1850 stark vermehrt. Denn damals begann die industrielle Revolution und Treibhausgase gelangten zunehmend in die Atmosphäre. Nun wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und den Silberkreisläufen im Ozean gefunden. Silber kommt vom Land und gelangt vor allem durch Verwitterung in die Ozeane. Dort laugt Regenwasser Elemente aus den Gesteinen aus und trägt sie in die Flüsse. Forscher analysierten Sedimentkerne aus dem Auftriebsgebiet (Küstenregionen, wo kaltes Wasser nach oben steigt) Vietnams im östlichen Südchinesischen Meer. Und es zeigte sich um das Jahr 1850 ein starker Anstieg des Silbergehalts.

So sind auch die Silberkonzentrationen in Auftriebsgebieten, wo Industrie und Umweltverschmutzung stark sind, besonders hoch. Dazu gehört zum Beispiel auch die Bucht von San Francisco, wo ebenso wie in den Auftriebsgebieten vor Kanada, Peru oder Chile gemessen wurde. Forscher fürchten sogar, dass die erhöhten Silberkonzentrationen dem Ökosystem der Ozeane schaden könnten. Silber ist damit nicht verloren, sondern nur woanders gelagert. Das Silber für die Barren und Münzen, den Schmuck und für die Industrie kommt aber von den Bergbaugesellschaften, die es dem Boden entringen. Und für den Silbernachschub können Unternehmen wie MAG Silver oder Endeavour Silver sorgen.

