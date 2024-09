Startseite Callstel Ultrakompakte Trifold-Tastatur mit Standard-Enter-Taste Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-11 09:45. Die Tastatur bei Nicht-Gebrauch platzsparend zusammenfalten - Ultrakompakte Trifold-Tastatur

- Deutsches QWERTZ-Layout mit 64 Tasten

- Li-Ion-Akku für bis zu 84 Stunden Nutzungsdauer

- Bis zu 100 Tage Standby

- Bluetooth 5.1 zum kabellosen Verbinden mit dem PC und Laptop

- Unterstützt Windows 10, Mac OS, IOS und Android Die faltbare Tastatur (https://www.pearl.de/mtrkw-8393-tastaturen-mit-touchpads-und-bluetooth-f...) von Callstel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml) überzeugt durch maximale Flexibilität und eine lange Akkulaufzeit, die stundenlanges Arbeiten auch von unterwegs ermöglicht. Das platzsparende Trifold-Design ermöglicht ein Zusammenklappen der Tastatur, sodass diese bequem in einen Rucksack passt und mit knapp 150 Gramm kaum ins Gewicht fällt. Die Tastatur verfügt über das gewohnte deutsche QWERTZ-Layout und erfüllt somit alle Anforderungen für komfortables und effizientes Arbeiten. - Ultrakompakte Trifold-Tastatur mit deutschem QWERTZ-Layout: 64 Tasten mit standard

Enter-Taste

- Bluetooth 5.1 zum kabellosen Verbinden mit Ihrem PC und Laptop

- Platzsparend zusammenklappbar: perfekt für unterwegs und auf Reisen

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 210 mAh für bis zu 84 Stunden Nutzungsdauer, lädt per

USB

- Systemvoraussetzungen: Windows 10, macOS, iOS und Android

- Maße: ca. 25 x 9 x 0,6 cm mm, Gewicht: ca. 150 g

- Trifold-Tastatur inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107432481 Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3561-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3561-1112.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/ZQHrGMaL42PjJDK PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

