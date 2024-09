Startseite Wenn Präsentationen Zeit fressen und zur Last werden Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-10 12:12. Professionelles Design für eine überzeugende Performance - Whitepaper von Paragon Schwandorf, 10. September 2024 - Präsentationen jeglicher Art gehören zum Alltag in vielen Unternehmen - doch die Suche nach treffenden Bildern und passenden Grafiken kann zum Zeitfresser werden und zusätzlichen Stress erzeugen. Wie Profis dabei helfen können, beschreibt das Whitepaper "Professionelles Design für eine gelungene Performance" von Paragon, Experte für Print- und Digitallösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen für die Kommunikation mit Kunden. "Vor allem das Top-Management hat ein Zeitproblem, wenn seine Präsentationen überzeugen sollen", weiß Alexander Schäfer, Chief Sales Officer bei Paragon DACH & CEE, aus vielen Gesprächen mit Unternehmen. "In Zeiten von knappen Ressourcen und einem steigenden Reporting-Bedarf sind Führungskräfte dankbar, wenn ihnen diese Arbeit abgenommen wird. Viele wissen aber gar nicht, dass es dafür professionelle Dienstleister gibt." Darauf aufmerksam machen will Paragon mit seinem neuen Whitepaper "Professionelles Design für eine gelungene Performance - Hochwertige Präsentationen von Profis: schnell & verlässlich, effizient & stressfrei". Denn nachvollziehbare Darstellungen mit Wiedererkennungseffekt schaffen Bezug. Sie unterstreichen die Professionalität des Berichtenden und schaffen ein Vertrauensfundament für interne und externe Zielgruppen. Eine durchgängige visuelle und sprachliche Darstellung der Unternehmensmarke ist zudem unerlässlich für die Imagebildung eines Unternehmens, nach innen und außen und im Sinnes eines einheitlichen Corporate Designs. Der visuelle Auftritt wirkt auch direkt auf den Geschäftserfolg - Unternehmen mit durchgängigem Design weisen gegenüber jenen mit wenig oder gar keinem Design überdurchschnittliche Unternehmensleistungen auf, wie Studien zeigen. Hochwertige Präsentationen von Profis -

schnell, verlässlich, effizient, stressfrei

Wie Unternehmen ihre visuelle Kommunikation verbessern, ihre Botschaften klarer darstellen, die Konsistenz ihrer Marke verbessern, ihre Bekanntheit und Kosteneffizienz steigern und obendrein auch noch mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben können - über all das informiert das Whitepaper von Paragon. Und es zeigt, worauf es bei der Wahl des richtigen Partners ankommt: von Datensicherheit und Konformität über verlässliche Prozesse und Qualitätskontrolle bis zum professionellen Team mit Spezialisten und umfangreichen Fremdsprachenkenntnissen. Das Whitepaper "Professionelles Design für eine gelungene Performance - Hochwertige Präsentationen von Profis: schnell & verlässlich, effizient & stressfrei" von Paragon kann kostenlos über diesen Link heruntergeladen werden: https://www.paragon.world/de/professionelles-design-fuer-eine-gelungene-... Paragon DACH & CEE produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger - physisch und digital. Etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen verarbeiten an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen mehr als 1 Milliarde Dialogpostsendungen (Dialogmarketing), rund 350 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output, beispielsweise Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation (E-Mail, Messenger, Portale, E-Rechnungen). Im Service für den Posteingang von Unternehmen (Input-Management) scannt Paragon eingehende Postbriefe und führt sie mit digitalen Posteingängen zusammen für die weitere Kategorisierung und Verarbeitung, bei Bedarf fallabschließend. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, Backup) ermöglicht Paragon seinen Kunden, durch Skaleneffekte effizienter zu werden. Die integrierten Business-Continuity-Management-Szenarien von Paragon vergrößern ihre Prozess- und Geschäftssicherheit. In den Marketing Services hilft Paragon Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen, die Interaktion mit bestehenden Kunden zu verbessern und damit ihren Markterfolg zu steigern (Direct Mail im Dialogmarketing). Ein besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und die aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen belegen den zudem hohen Qualitätsanspruch von Paragon an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen. Paragon DACH & CEE gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen. Innerhalb dieses Kompetenznetzwerks bietet Paragon DACH & CEE seinen Kunden umfassende und internationale Expertise. Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Firmenkontakt

