Ucaneo sammelt eine 6,75 Millionen Euro Seed-Finanzierung zur Entwicklung von fortschrittlicher CO2-Entnahme ein Pressetext verfasst von ucaneo am Di, 2024-09-10 08:26. Ucaneo, ein innovativer Anbieter von Direct Air Capture (DAC)-Technologien zur CO2-Entnahme, gibt heute eine 6,75 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde einschließlich Fördermittel bekannt. Die Runde wurde von führenden Investoren aus dem Hardware- und Energiebereich angeführt, darunter der Smart Energy Innovationsfonds (SEIF) von Energie 360° und IBB Ventures, inklusive Beteiligung neuer Investoren wie dem Plug and Play Sustainability Fund. Zudem beteiligten sich die Bestands-Investoren Grantham Environmental Trust, Carbon Removal Partners, Nucleus Capital, Apprecia Capital sowie namhafte Business Angels, darunter die Flixfounders und Pjotr van Schothorst. Das neu gesicherte Kapital wird es Ucaneo ermöglichen, einer der größten DAC-Test- und Entwicklungsanlagen in Deutschland aufzubauen und ihr erstes Produkt im industriellen Maßstab zu entwickeln. Dies ist ein kritischer Schritt zur Erreichung von Ucaneo’s Mission, bis 2035 0,5 GT CO2 aus der Luft zu entfernen – was etwa dem Gesamtgewicht aller Menschen auf der Erde entspricht oder etwa 1 % der weltweiten jährlichen CO2-Emissionen! Florian Tiller, Mitgründer und CEO von Ucaneo: „Dies ist ein entscheidender Moment für Ucaneo. Das wachsende Bewusstsein der Notwendigkeit von CO2-Entnahme-Technologien, verbunden mit zunehmender regulatorischer Unterstützung, positioniert Ucaneo an der Spitze dieser transformativen Industrie. Diese Finanzierungsrunde ist ein Beweis für unseren Fortschritt und unser Potenzial. Sie ermöglicht es uns, schnell eines der kosteneffizientesten und skalierbarsten Direct Air Capture-Systeme zu entwickeln und nachhaltige Lösungen für CO2-Entnahme- oder Nutzungsprozesse an jedem beliebigen Standort und Größenordnung zu liefern.” Innovative Technologie inspiriert von der Natur Ucaneo’s innovative elektrochemische Technologie ist inspiriert von der menschlichen Lunge und dem CO2-Stoffwechsel im menschlichen Körper. Unter Nutzung von Elektrizität und einem speziellen biomimetischen Lösungsmittel entfernt Ucaneo atmosphärisches CO2 kontinuierlich bei Raumtemperatur und konzentriert das CO2 in ein Gas. Dieses Gas ist aufgrund seines Reinheitsgrades für den industriellen Einsatz nutzbar. Die DAC-Technologie ist äußerst energieeffizient und kompatibel mit erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie, was eine Energiekosten-Arbitrage und eine flexible, bedarfsgerechte CO2-Entnahme ermöglicht. „Um die CO2-Entnahme aus der Luft zu skalieren, brauchen wir eine beschleunigte Hardware-Entwicklung! Die Technologie von Ucaneo ist dank unserer modularen Produktarchitektur für schnelle Iterationen ausgelegt. Um bereits in kleinerem Maßstab kosteneffektiv zu sein, kombinieren wir existierende Komponenten und etablierte Lieferketten mit unserem modularen und proprietären Produktdesign“, sagte Carla Glassl, Mitgründerin und CTO von Ucaneo. Engagement für schnelles Wachstum und Einführung Ucaneo hat eine innovative CO2-Entnahme-Technologie entwickelt, die bereits im Labor erprobt wurde. Eine umfassende Techno-Ökonomische Analyse (TEA) und eine externe Machbarkeitsstudie belegen, dass Ucaneo’s Technologie in den kommenden Jahren Kosten von unter 300 €/tCO2 erreichen kann - was sie zu einer der günstigsten DAC-Lösungen weltweit machen würde. Langfristig strebt Ucaneo an, die Kosten der CO2-Entnahme auf unter 100 €/tCO2 zu senken. Bis 2026 plant Ucaneo, ihr erstes Produkt im industriellen Maßstab zu entwickeln und einer der größten DAC-Test- und Entwicklungsanlagen in Deutschland zu bauen, um die Effizienz und Skalierbarkeit des Produkts zu demonstrieren. Dieses erste kommerzielle Projekt wird ebenfalls vom Milkywire Climate Transformation Fund unterstützt, der Ucaneo als einen von 13 Vertragspartnern aus über 220 Anbietern von CO2-Entnahme Lösungen ausgewählt hat. Um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen, ist Ucaneo gerade in den Hightech-Campus in Berlin Marzahn gezogen, der von der Berlin.Industrial.Group und dem Hardtech-Innovationsökosystem MotionLab.Berlin geleitet wird. Auf dem Campus teilen sich innovative Startups und Hidden Champions Ressourcen, um die Markteinführung neuer Technologien zu beschleunigen. Dazu gehören ein Maschinenpark, ein Laser- und Robotiklabor, Reinräume sowie Dienstleistungen im Zertifizierungs- und Finanzierungsbereich. Dies wird Ucaneo dabei unterstützen, eine DAC-Anlage in Berlin zu errichten und Deutschland als führend bei innovativen Klimatechnologielösungen zu positionieren. Lars Hennersdorf, Investment Manager beim Smart Energy Innovationsfonds von Energie 360°, kommentierte: „Beim Smart Energy Innovationsfonds von Energie 360° unterstützen wir innovative Startups, die für eine nachhaltige Energiezukunft entscheidend sind. Mit dem Vormasch von CO2-Entnahme-Technologien freuen wir uns, das großartige Team und Technologie von Ucaneo zu unterstützen und verschiedene Industrien weiter zu dekarbonisieren." Marvin Martsch, Senior Investment Manager bei IBB Ventures, fügte hinzu: „Die Technologie von Ucaneo ist ein Game-Changer – erschwingliche, energieeffiziente DAC-Lösungen, die es ermöglichen, CO2 in nützliche Produkte umzuwandeln. Sie haben in nur zwei Jahren eine bahnbrechende Technologie und einen funktionalen Labor-Prototypen entwickelt, was ihr Talent und ihre Ambition demonstriert."