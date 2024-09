Startseite Ivalua-Software modernisiert Spend Management von BAE Systems Australia Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-09 17:35. Der Verteidigungskonzern BAE Systems Australia hat die Spend Management-Software von Ivalua ausgewählt, um seine Lieferkettenprozesse digital zu modernisieren. Das haben Ivalua (https://de.ivalua.com/) und KPMG Australia bekannt gegeben. BAE Systems Australia wird die Source-to-Pay (S2P)-Plattform von Ivalua implementieren, um die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu verbessern und die Risiken für den Betrieb in der gesamten direkten und indirekten Beschaffungskette zu minimieren. BAE Systems Australia ist Australiens größtes Verteidigungsunternehmen und arbeitet mit einem Netzwerk von über 1.600 Zulieferern zusammen, um die Entwicklung, Herstellung, Modernisierung und Unterstützung der australischen Verteidigungskräfte, der Cyber Intelligence und kommerzieller Organisationen zu gewährleisten. Vollständige Transparenz in der Lieferkette

Die einheitliche Spend Management-Software von Ivalua wird über eine zentrale Plattform die vollständige Transparenz der mehrstufigen Lieferkette von BAE System gewährleisten. Diese Klarheit wird den Kommunikationsfluss verbessern, Prozesse standardisieren und die Effizienz im gesamten nationalen Lieferantennetzwerk von BAE Systems steigern. Die zunehmende Komplexität der stark regulierten Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (A&D) bedeutet, dass Unternehmen unter strengen Qualitäts- und Compliance-Richtlinien arbeiten müssen. Die Software von Ivalua wird es BAE Systems Australia ermöglichen, diese Risiko- und Compliance-Verpflichtungen, einschließlich der Federal Acquisitions Regulation (FAR) und Defence Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), effizient zu erfüllen. BAE: "Ivalua ist der ideale Partner für die digitale Modernisierung"

"Ivalua ist mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz und Expertise in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, seinen robusten Sicherheitsstandards und seiner Fähigkeit, unvergleichliche Transparenz bei direkten und indirekten Ausgaben zu bieten, der ideale Partner für unsere digitale Modernisierung, da wir damit unsere komplexen Anforderungen an die Lieferkette erfüllen. Gleichzeitig können wir die Automatisierung und die betriebliche Effizienz steigern", sagte Shaun Barrett, Supply Chain Director bei BAE Systems Australia. Hilfe auf dem Weg zu einer souveränen Verteidigungsindustrie

Der modernisierte Prozess wird das Versprechen von BAE Systems Australia unterstützen, die Entwicklung einer souveränen Verteidigungsindustrie durch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Zulieferern und den Teams des Unternehmens zu fördern. Unternehmen, die im Verteidigungssektor Geschäfte machen wollen, werden ebenfalls von der Ivalua-Plattform profitieren, da sie bei der Rationalisierung der zunehmend komplizierten Vorschriften für die Lieferkette hilft. Ivalua attraktiv für die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie

Ivalua hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie entwickelt, dessen Ausgabenmanagement-Plattform von Rolls Royce, Rheinmetall, GKN, CACI, Teledyne Technologies, SAAB, GKN, MBDA und Thales eingesetzt wird. "Wir sind stolz darauf, mit einem weltweit führenden Unternehmen wie BAE Systems Australia zusammenzuarbeiten, um dessen Source-to-Pay-Transformation zu ermöglichen. Ivalua ist perfekt positioniert, um Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie dabei zu unterstützen, ihre immer komplexeren Lieferketten zu steuern und die täglichen Herausforderungen, die ihren Betrieb zu stören drohen, proaktiv zu bewältigen", sagte Andrew Stafford, VP, APAC bei Ivalua. Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ivalua) und X (https://x.com/ivalua). Firmenkontakt

Ivalua

Gabriele Severini

Georg-Baumgarten-Straße

60549 Frankfurt am Main

+44 20 3966 1942

https://de.ivalua.com Pressekontakt

textstore - Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Frankenbergstraße 17

01159 Dresden

+49 351 3127338

https://www.textstore.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten