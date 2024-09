Startseite Zeus North America Mining Corp. meldet Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-09 15:16. Vancouver (British Columbia), 9. September 2024 / IRW-Press / Zeus North America Mining Corp. (vormals Umdoni Exploration Inc.) (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (das Unternehmen oder Zeus) freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits zuvor bekannt gegebene nicht vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) durch die Ausgabe von 5.664.400 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 1.416.100 $) abgeschlossen hat. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer ganzen Aktie (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 6. September 2026 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,35 $ zu erwerben. Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit den Einnahmen, die das Unternehmen von Investoren erhalten hat, die ihm vermittelt wurden, Vermittlungsgebühren in Höhe von 7 % gezahlt, die aus Barmitteln in Höhe von 74.970 $ und nicht übertragbaren Makler-Warrants (jeweils ein Makler-Warrant) in Höhe von 299.880 bestehen. Jeder Vermittler-Warrant weist dieselben Bedingungen auf wie die Warrants. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 6. Januar 2025 endet. Der Erlös aus der Platzierung werden für Explorationsprogramme auf den Kupferprojekten des Unternehmens in Idaho, einschließlich des Vorzeigeprojekts Cuddy Mountain, sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden. Insider des Unternehmens haben im Rahmen der Platzierung Einheiten gezeichnet. Die Ausgabe der Einheiten an die Insider im Rahmen der Platzierung (die Insider-Beteiligung) wird als Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) erachtet. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von der Bewertung und den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, Abschnitte 5.5(b) und 5.7(1)(a) hinsichtlich Insider-Beteiligungen zu berufen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch werden die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten ausgenommen. Für das Board of Directors Dean Besserer

President und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com . Ansprechpartner für Anleger:

Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com Über Zeus North America Mining Corp. Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 82 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 3.822,1 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metal Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zeus North America Mining Corp.

Dean Besserer

1100-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver

Kanada email : dean@zeusminingcorp.com Pressekontakt: Zeus North America Mining Corp.

Dean Besserer

1100-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver email : dean@zeusminingcorp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten