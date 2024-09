Startseite Online-Special zur Lungengesundheit vom 9. bis 15. September Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-09 07:22. Exklusive Inhalte ab sofort verfügbar Ab sofort können sich Interessierte kostenfrei auf der Webseite anmelden und direkten Zugang zu 5 exklusiven Interviews für die Atemwege- und Lungengesundheit erhalten. Ein besonderes Highlight ist ein brandneues Bonus-Video, das am 3. September 2024 aufgenommen wurde und eine revolutionäre Entwicklung für energetisierte Atemluft präsentiert. Diese Technik wurde bereits 1996 erfolgreich bei Olympia in Atlanta eingesetzt und ist nun für den Privathaushalt verfügbar. Die Videos bieten wertvolle Informationen und Tipps zur Atemwegs- und Lungengesundheit, präsentiert von zahlreichen Experten. Fast-Geschenkt-Angebot per E-Mail Ab 9. September wird an die registrierten Teilnehmer ein spezielles Fast-Geschenkt-Angebot per E-Mail verschickt. Dieses Angebot ermöglicht den Sofort-Download aller 30 exklusiven Experten-Interviews zur Atemwegs- und Lungengesundheit und ist bis zum 15. September gültig. Die Experteninterviews decken ein breites Spektrum an Themen ab, die für Menschen mit Atemwegserkrankungen und diejenigen, die ihre Lungenfunktion verbessern möchten, relevant sind. Themenbereiche des Specials Das End-of-Summer-Special richtet sich an Menschen mit Atemwegs- oder Lungenerkrankungen sowie an Interessierte an Atemtechnik und Lungengesundheit. Zu den behandelten Themen gehören Immunbooster Atmen, der persönliche Atemtyp, Atemtechniken, schädliche Einflüsse auf die Lunge, Wildkräuter für die Atemwege, die Verbesserung des Sauerstofftransports und die heilende Wirkung der Atmung auf verschiedene Erkrankungen. Diese umfassenden Themen sind dazu gedacht, das Wissen der Teilnehmer zu vertiefen und ihnen neue Wege zur Verbesserung ihrer Gesundheit zu eröffnen. Einblick in die Themen Teil der Themen sind Heilung durch Atmen, die Auswirkungen von Umweltgiften und Elektrosmog auf die Lunge sowie Techniken zur Stressreduktion durch Atmung. Es werden Methoden vorgestellt, mit denen man durch gezielte Atemübungen kälte- und schmerzunempfindlicher werden, den Blutdruck senken und die Herzgesundheit verbessern kann. Auch die Möglichkeiten der Selbstheilung dank Mutter Natur werden thematisiert. Diese Themen bieten einen ganzheitlichen Ansatz zur Verbesserung der Lungengesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens. Weitere Themen sind Asthma, Bronchien, Brustkrebs, Umweltgifte, Elektrosmog, Wlan, Röntgenstrahlen, Chemotherapie, Radioaktivität und vieles mehr. Neben ganzheitlichen ÄrztInnen, HeilpraktikerInnen, AtemtherapeutInnen und AtempädagogInnen, kommen auch ehemalige PatientInnen zu Wort, die sich von teilweise unheilbaren Krankheiten selbst geheilt haben und Wege aufzeigen, wie dies umsetzbar ist. Die Veranstaltung vom 9. bis 15. September zielt darauf ab, das Bewusstsein für Atemwege- und Lungengesundheit zu fördern. Durch die Bereitstellung kostenloser Ressourcen und spezieller Angebote soll das Wissen der Teilnehmer erweitert und ihre Gesundheit positiv beeinflusst werden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.Lunge.TV (http://www.Lunge.TV). Alexander Seelendank ist gesamtheitlicher Lebensforscher (Themenbereiche: Gott, die Welt & das Multiversum - ver-stehen und be-greifen), mit 19 Jahren 1. Selbständigkeit in der Diskotheken-Branche, Hypnosecoach (spirituelle Heilhypnose und Reinkarnation mit Hypnose), spiritueller Geistheiler, Autor, Autodidakt, Denker, Lebenskünstler, Höhlenmensch 2.0, Kahi-Life-Coach (Eubiotik), Ergonomiecoach, spiritueller Freigeist, 12-facher Online-Kongress-Veranstalter, jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Extremsituationen. Kontakt

