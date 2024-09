Zoute Grand Prix in Knokke-Heist: Classic Cars, Lifestyle & eine frische Brise

Jeden Herbst verwandelt sich der belgische Küstenort Knokke-Heist in ein Mekka für Autoliebhaber aus aller Welt. Die 15. Ausgabe des Zoute Grand Prix findet vom 3. bis 6. Oktober 2024 statt. Dann wird der beliebte Ferienort einmal mehr Auto-, Kunst-, Kultur- und Lifestyle-Fans in seinen Bann ziehen.

Besucher von nah und fern sind vom 3. bis 6. Oktober 2024 willkommen in der wunderbaren Welt der High-End-Autos, der Kunst und des Lifestyles. Von einer exklusiven Rallye bis hin zu raffinierten Abendessen und Kunstausstellungen – jeweils an unvergesslichen und überraschenden Orten. Mit einem großen Angebot an GT-Touren, Ausstellungen und Auktionen haben die Veranstalter im belgischen Küstenstädtchen Knokke-Heist ein hochkarätiges Programm auf die Beine gestellt. Der Zoute Grand Prix hat sich zum wichtigsten Gesellschaftsereignis in Knokke-Heist entwickelt und ist beispielhaft für das gehobene Lifestyle-Angebot, mit dem sich der angesagte Badeort seinen Gästen empfiehlt.

Ein einzigartiges Erlebnis

Was 2010 als Oldtimer-Rallye zwischen Freunden mit einer gemeinsamen Leidenschaft für historische Fahrzeuge begann, ist im Laufe der Zeit zu einer der größten und prestigeträchtigsten Autoveranstaltungen in Europa geworden. Das Treffen der Classic Cars wird jedes Jahr um neue Elemente und Programmpunkte erweitert. Automobil-Wettbewerbe und Ausstellungen sowie ein vielfältiges Begleitprogramm machen die Veranstaltung zu einem alljährlichen Highlight, das zuletzt mehr als 400.000 Besucher lockte. Mittlerweile ist der Zoute Grand Prix eine feste Größe und ein unverzichtbarer Termin im Veranstaltungskalender von Knokke-Heist. Der Zoute Grand Prix festigt den Ruf der Stadt als Destination mit Eleganz und Raffinesse. Der Zoute Grand Prix fördert nicht nur den Tourismus. Er hebt auch den Stolz und das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner und lokalen Gewerbetreibenden.

Der Zoute Grand Prix ist viel mehr als ein Oldtimer-Rennen. Er ist eine Hommage an das Erbe, an die Eleganz und die Sternstunden der Automobilindustrie. An vier Tagen werden 250 sorgfältig ausgewählte Oldtimer ausgestellt und an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, darunter der ZOUTE RALLY von stow, der ZOUTE GRAND PRIX GALLERY von EY, der ZOUTE GT TOUR und der ZOUTE SALE von Bonhams|Cars. Darüber hinaus werden rund 150 Sportwagen und 40 der neuesten Hypercars an der ZOUTE GRAND PRIX GALLERY by EY teilnehmen.

Neuwagen-Boulevard und Strandpavillon

In einem Strandpavillon am Strand von Albertplein sind automobile Klassiker und Neuheiten vereint. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist der Autoboulevard. Die 500 Meter lange Strecke zwischen dem Parkplatz der Shuttlebusse und dem Strandpavillon verwandelt sich für dieses Event in einen eindrucksvollen Showroom unter freiem Himmel. Etwa zwanzig der neuesten Autos werden hier auf Bühnen entlang des Zeedijk präsentiert.

Das Wichtigste in Kürze

• Wann: Donnerstag, 3. bis Sonntag, 6. Oktober 2024

• Wo: Albertplein, Zeedijk, Knokke-Heist

• Website: www.zoutegrandprix.be

• Eintritt/Tickets: Der Zoute Grand Prix ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt zu einigen Veranstaltungen ist frei, für andere ist eine Eintrittskarte erforderlich.

Lifestyle wird großgeschrieben

Während des Zoute Grand Prix können Besucher nicht nur automobile Schmuckstücke bewundern. Zahlreiche Geschäfte, Galerien, Kunstausstellungen und das faszinierende Naturschutzgebiet in Knokke-Heist bieten Freizeitgenuss vom Feinsten. Die gehobene Atmosphäre des Küstenorts mit seinen stilvollen Boutiquen, eleganten Restaurants und luxuriösen Hotels rundet das Angebot ab und garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

Natur, Kunst und Spitzen-Küche: So vielseitig ist Knokke-Heist

Träumen Sie an breiten Stränden mit weichem, goldenen Sand, der sich perfekt zum Sandburgenbauen eignet. Suchen Sie sich eine bequeme Strandliege, um an Ihrem Getränk zu nippen, oder nehmen Sie ein erfrischendes Bad in den weiß geschäumten Wellen der Nordsee. Machen Sie einen Spaziergang entlang des Zeedijk, der sich durch alle Ortsteile schlängelt, vorbei an Terrassen, Kunstgalerien und Dünen, auf denen sich das Strandgras sanft in der Brise wiegt.

Entdecken Sie die fünf Ortsteile und ihre erstklassigen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Kunst: das lebhafte Knokke, das elegante Het Zoute, das familienfreundliche Heist, das trendige Duinbergen und die natürlichen Polder. Jeder Ortsteil hat einen ganz eigenen Charakter und bietet unterschiedliche Erlebnisse. Überall aber erwarten Sie einzigartige lokale Unternehmen, Geschäfte, Restaurants, Bistros, Kunstgalerien, Veranstaltungen und Ausstellungen, Hotels und B&Bs. Dem authentischen Charme und dem kosmopolitischen Stil dieses Küstenstädtchens kann man nur schwer widerstehen. Knokke-Heist ist das ganze Jahr über ein lebhafter Badeort mit zahlreichen Attraktionen.

Events rund ums Jahr: Mode, Food und noch viel mehr

Der Zoute Grand Prix ist eine perfekte Synthese dessen, wofür Knokke-Heist steht, aber er ist bei weitem nicht das einzige Highlight der Stadt. Im Laufe des Jahres organisiert der Badeort an der belgischen Küste eine Reihe exklusiver Veranstaltungen, wie zum Beispiel Flanders Finest. Ende September treffen sich 12 Sterneköche im Grand Casino Knokke zur exklusivsten kulinarischen Party des Jahres. Auf der Speisekarte: ein exquisites 21-Sterne-Abendessen, serviert von der Crème de la Crème der flämischen Gastronomie. Für Modeliebhaber ist die ELLE Fashion Week im Frühjahr ein Muss, wo die neuesten Trends und Kollektionen renommierter Designer in stilvollem Rahmen präsentiert werden. Erwähnenswert ist auch der IRONMAN. Die internationale Marke kehrt dieses Jahr nach Knokke-Heist zurück und lockt Sportler aus der ganzen Welt zu einem der anspruchsvollsten Triathlons vor einer atemberaubenden Küstenkulisse an.

Weitere Informationen zum Veranstaltungskalender 2024 finden Sie auf dieser Seite. https://www.myknokke-heist.be/nl/topevenementen-knokke-heist.

