Startseite Internationale Tierpatenreise führt auf die Ballermann Ranch Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 09:22. Gut Aiderbichl Tierpaten besichtigen die niedersächsische Pferderanch und das neue Miniland mit der Katzenvilla im Sulinger Land Scholen/Blockwinkel, 05.09.2024 - Vierzig Tierliebhaber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzten die diesjährige Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com) - Tierpatenreise, um einmal selbst die aus vielen medialen Berichterstattungen und TV-Sendungen bekannte Pferderanch im niedersächsischen Blockwinkel (Landkreis Diepholz) und deren ehrenamtliche Gutsleiter Annette und Andre Engelhardt persönlich kennenzulernen. Gut Aiderbichl Tierpatenreise führt durch Deutschland

Nach dem Besuch der Tierschutzhöfe in Eßlarn (Niederbayern) und dem Gut Aiderbichl Tierheim Osnabrück (Bissendorf), führte es die international besetzte Reisegruppe zur Ballermann Ranch (https://www.ballermann-ranch.com), die seit beinahe sechs Jahren Teil der Welt von Gut Aiderbichl, der Heimat der geretteten Tiere, ist.

Hier trafen die Aiderbichl-Tierpaten den Star der knallbunten Kinderbücher mit den Geschichten um das Pony "Schnütchen" TESSA, die mit einer krummen Nase auf die Welt kam, den frechen Fridolin, die kleine Lady-Marian, die Eselgruppe um Tom und Jerry sowie den Ausnahme-Quarter und Coverstar vieler Countrymusic-CDs "Ballermann Mitch". Highlight: Besichtigung des neuen Gut Aiderbichl Miniland bei derf Ballermann Ranch

Mit Spannung wurde nach einem gemeinsamen Mittagessen die Besichtigung der "Katzenvilla" im derzeit auf 20.000 qm neu entstehenden Gut Aiderbichl Miniland erwartet (Eröffnung Frühjahr/Sommer 2025).

"Die Arbeiten im Haus und der Einrichtung sind nahezu abgeschlossen. Wir können daher den Aiderbichl-Tierparten schon mal zeigen, welche neuen Plätze für Tiere am Außenhof der Ballermann Ranch entstehen. Auch wenn noch Fantasie nötig ist, sich das fertige Miniland vorzustellen", lacht Annette Engelhardt.

Ausgiebig wurden die zahlreichen Räume des Katzenparadieses inspiziert, die wie zu Omas-Zeiten eingerichtet sind. Von der Katzen-Dachterrasse gab es einen Rum-um-Blick auf die Blockwinkeler-Heide und die in der Sonne glänzenden, weißen Zäune der Ballermann Ranch.

"Das ist hier so schön", war die einhellig Meinung der Tierliebhaber, die sich begeistert von dem zeigten, was derzeit in Bockwinkel entsteht. "Im nächsten Jahr kommen wir bestimmt zur Eröffnung wieder - versprochen." A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten. Firmenkontakt

