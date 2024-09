Startseite newgen medicals Faltbares Fußsprudelbad mit Luftblasen-Massage Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 09:11. 16 Massagerollen & 3 Temperaturstufen: Eine angenehme Auszeit für die Füße - Sanfte Massage durch Luftblasen

- Mit 16 Massage-Rollen

- Zuschaltbare Wärme: in 3 Stufen einstellbar

- Integrierter Bimsstein

- Inklusive Fernbedienung

- Maximale Leistung: 500 Watt Das faltbare Fußsprudelbad mit Luftblasenmassage (https://www.pearl.de/mtrkw-12557-faltbare-fusssprudelbaeder-mit-luftblas...) von newgen medicals (https://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) bietet umfassende Pflege für müde Füße. Mit 16 Massagerollen, drei Temperaturstufen und einer Luftblasenmassage ermöglicht es eine entspannende Spa-Behandlung zu Hause. Das integrierte Infrarotlicht sorgt für zusätzliches Wohlbefinden, während ein Bimsstein die Füße sanft peelt. Das Gerät verfügt über ein benutzerfreundliches Display und eine Fernbedienung zur einfachen Einstellung der Parameter. Mit einer Leistung von 500 Watt ist das Fußsprudelbad effizient und energiesparend. Durch das klappbare Design lässt sich das Fußsprudelbad bei Nichtgebrauch platzsparend verstauen. - Sanfte Massage durch Luftblasen

- Mit 16 Massage-Rollen

- Zuschaltbare Wärme: in 3 Stufen bis 45 °C einstellbar, mit farbigem LED-Licht

- Timer für automatische Abschaltung

- Integrierter Bimsstein

- Faltbares Becken für platzsparende Lagerung

- Inklusive Fernbedienung

- Leistung: 500 Watt

- Geeignet bis Schuhgröße 47

- Farbe: weiß, dunkelgrau

- Stromversorgung: 230 Volt (Euro-Stecker)

- Maße: 40 x 33 x 10 cm, Gewicht: 1,6 kg

- Faltbares Fußsprudelbad inklusive Fernbedienung, Knopfzelle Typ CR-2025 und deutscher

Anleitung

- EAN: 4022107434140 Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8696-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8696-4010.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/KBTWwJWrEe3E498 PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten