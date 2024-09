Startseite Asahi Kasei Engineering führt Cloud-basierte CAE-Lösungsplattform ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-05 09:06. Herunterladbare und On-Demand-Apps für genaue Vorhersage des Materialverhaltens Düsseldorf, Tokyo und New York - 5. September 2024 - Asahi Kasei Engineering (AEC) hat eine Cloud-basierte CAE-Plattform eingeführt, die Kunden hochpräzise Apps zur Vorhersage des Crash- und Aufprallverhaltens von Polymeren anbietet.

Mit dem zunehmenden Einsatz von Polymerwerkstoffen in verschiedenen Industrien kann eine präzise Simulation des Materialverhaltens für das Produktdesign und für Kosten- und Zeitersparnisse bei der Material- und Anwendungsentwicklung einen wichtigen Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund spielt Cloud-basiertes High-Performance-Computing (HPC) in den letzten Jahren bei den Simulationen eine zunehmend größere Rolle. Infolgedessen wird die On-Demand-Nutzung von CAE-Software (Computer Aided Engineering), die als Software-as-a-Service in der HPC-Cloud installiert ist, auch im Materialentwicklungsprozess immer häufiger eingesetzt. Als Hersteller von technischen Kunststoffen bietet Asahi Kasei seinen Kunden umfassende CAE-Dienstleistungen im Bereich Produktdesign und -entwicklung. Asahi Kasei Engineering (AEC), eine Tochtergesellschaft von Asahi Kasei, erweitert nun seinen CAE-Service durch die Einführung der Cloud-basierten "CAE Solution Platform". Das Unternehmen bietet auf dieser Plattform verschiedene Apps an, die von Kunden weltweit heruntergeladen und genutzt werden können. Hochpräzise App zur Bruchvorhersage

Zu den auf der Plattform angebotenen Apps gehört das hochpräzise "i-LUPE" zur Vorhersage des Bruches von Polymermaterialien. Mikroskopisch betrachtet weisen amorphe Polymermaterialien eine Struktur auf, in der die Molekülketten auf komplizierte Weise miteinander verflochten sind. Wenn ein Aufprall oder eine andere Kraft auf dieses Material einwirkt, werden die Molekülketten gedehnt. Das kann zur Bildung von Hohlräumen und Fibrillen - Bündeln von Molekülketten - führen. Wenn diese Risse wachsen, bricht der Kunststoff. Durch die Fokussierung auf diese Risse kann "i-LUPE" mögliche Bruchstellen im Polymer genau vorhersagen und reproduzieren. Unterstützendes Mapping-Tool

Als unterstützende App zu "i-LUPE" bietet die CAE-Lösungsplattform ein On-Demand-Mapping-Tool, das speziell auf anisotrope Materialien wie faserverstärkte Kunststoffe ausgerichtet ist. Dieses Tool wandelt Daten zur Faserorientierung in "i-LUPE"-Materialeigenschaftslisten um, die als Referenz für die Auswahl des optimalen Materials für bestimmte Anwendungen verwendet werden und eine genaue visuelle Darstellung des Verformungsverhaltens von faserverstärkten Kunststoffen ermöglichen. Die Registrierung für die CAE-Lösungsplattform von Asahi Kasei Engineering ist über folgende Website möglich: caesolution.asahi-kasei.co.jp/public/en/. Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 - 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen. Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 - 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de Zur Asahi Kasei Corporation

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/. Firmenkontakt

