Neo4j baut Cloud-Portfolio für Graphdatenbanken aus Neuerungen in Neo4j AuraDB erhöhen Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von Graphen im Enterprise- und GenAI-Umfeld München - 4. September - Neo4j (https://neo4j.com/), Anbieter von Graphdatenbanken und Graph Analytics, hat sein Portfolio rund um seine Cloud-Graphdatenbank Neo4j AuraDB (https://neo4j.com/product/auradb)umgestaltet und mit zahlreichen neuen Features und Verbesserungen ausgestattet. Das umfassende Angebot des Cloud Datenbankmanagementsystems (DBMS) hilft Unternehmen, Graph-Anwendungen mit jeder Art von Workload und für unterschiedlichste Anwendungsfälle schnell und einfach zu testen, zu entwickeln und in die Produktion zu überführen. Das erweiterte Angebot zu Neo4j AuraDB umfasst eine Reihe von Neuerungen: - GenAI-Copilot: Die neue Konsole der Aura-Graphdatenbank bietet eine zentrale Plattform, um Daten über alle Neo4j-Tools und -Services hinweg einheitlich zu verwalten, zu importieren (Data Ingestion), zu modellieren und zu visualisieren. Über den GenAI Copilot können Entwickler und Administratoren jetzt zudem in natürlicher Sprache mit der Konsole interagieren. Kenntnisse der Abfragesprache Cypher sind nicht nötig. - Interaktiver Dashboard Builder: Über den neuen No/Low-Code Dashboard Builder NeoDash können Anwender Graphen, Diagramme, Tabellen, Karten und weiteres Bildmaterial erstellen und in die Benutzeroberfläche integrieren. NeoDash wurde zunächst als Teil von Neo4j Labs (https://neo4j.com/labs/neodash/)entwickelt und getestet. Ab sofort steht der Builder auch Entwicklern auf Neo4j AuraDB als vollständig unterstütztes Feature zur Verfügung. - Höhere Skalierbarkeit: Dank der deutlich gesteigerten Lesekapazität kann die Neo4j Graphdatenbank nun 15-mal mehr Echtzeitdaten pro Cluster verarbeiten, ohne dabei Kompromisse bei Latenz oder Leistung einzugehen. Das ermöglicht eine unterbrechungsfreie Verarbeitung von datenintensiven Analyse-Workloads, selbst wenn das Datenvolumen steigt. - Neue Aura DB-Version - Neo4j AuraDB Business Critical: Neo4j hat sein Cloud-Portfolio um eine neue, kosteneffektive Produktversion für den Einsatz im geschäftskritischen Unternehmensumfeld erweitert. AuraDB Business Critical ist für hochverfügbare Workloads konzipiert, die ein hohes Maß an Sicherheit erfordern. Im Vergleich zur bisherigen Enterprise Version ist die neue Version um 20% günstiger. Unternehmen, die die Neo4j Graphdatenbank in speziellen Umgebungen (z. B. in stark regulierten Branchen) einsetzen, können wie gewohnt AuraDB Virtual Dedicated Cloud (vormals AuraDB Enterprise) verwenden. Darüber hinaus bietet Neo4j AuraDB Professional als kostenlose Testversion. - Mehr Kontrolle durch Compliance-Sicherheit: Dank neuer Features in AuraDB sind Unternehmen besser in der Lage, ihre Graph-Anwendungen zu sichern und Compliance-konform zu managen. Dazu gehören vom Kunden selbst verwaltete Encryption Keys, um Daten zu schützen, sowie Security Log Forwarding, um Sicherheitsprotokolle in Echtzeit zu streamen und zu überprüfen. Bereits Anfang 2024 erreichte Neo4j SOC 2 Typ 2 und HIPAA-Konformität und besitzt darüber hinaus weitere Zertifizierungen. "Der umfassende Ausbau unserer Cloud-Portfolios ist für uns ein wichtiger Schritt, um Unternehmen eine zuverlässige, skalierbare und leistungsfähige Graphdatenbank für den Einsatz im anspruchsvollen Enterprise-Umfeld anzubieten", erklärt Sudhir Hasbe, Chief Product Officer von Neo4j. "Die Neuerungen bringen Verbesserungen bei der Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit und senken für viele Unternehmen die Einstiegsbarrieren, sowohl was den Einsatz von Graphtechnologie angeht als auch die Nutzung von GenAI." Neo4j verzeichnet eine spürbare Nachfrage für Graphlösungen in der Cloud. Gartner* prognostiziert, dass Graphtechnologie bis 2025 in 80% der Daten- und Analyseinnovationen zum Einsatz kommt und eine sehr schnelle Entscheidungsfindung in Unternehmen ermöglicht. 2021 gingen die Analysten noch von 10% aus. Ein weiterer wichtiger Treiber ist die Adoption von GenAI. Um die im Geschäftsumfeld notwendige Erklärbarkeit, Aktualität und Genauigkeit sicherzustellen, nutzen Unternehmen Retrieval Augmentation Generation (RAG) und ergänzen LLMs mit externen Daten. Laut Gartner** leidet dieser Ansatz jedoch unter Einschränkungen hinsichtlich der Genauigkeit der Abfragen, des kontextuellen Verständnis und der Kohärenz der Antworten. Knowledge Graphen hingegen bilden sowohl die in Dokumenten enthaltenen Daten als auch die Metadaten der Dokumente ab. Dadurch können Anwendungen Texte, basierend auf Ähnlichkeiten mit der Frage, dem Kontext der Abfrage und des Textkorpus, abrufen und so die Antwortgenauigkeit verbessern (Stichwort: GraphRAG (https://neo4j.com/blog/graphrag-manifesto/)). "Führungskräfte setzen verstärkt auf generative KI. Und die neuen Funktionen von Neo4j tragen dazu bei, dass unsere Kunden genaue und kontextbezogene Antworten erhalten", bestätigt Chris Jangareddy, Managing Director, AI, GenAI and Data Engineering bei Deloitte Consulting LLP. "Mit der Zusammenarbeit mit Neo4j baut Deloitte sein KI-Ökosystem um einen weiteren Partner aus, um Kunden gemeinsam Zugang zu Spitzentechnologien und damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen." Mehr über das Neo4j AuraDB Portfolio finden Sie im aktuellen Neo4j Blog (https://neo4j.com/blog/auradb-enhancements/) sowie auf der Neo4j Webseite. * Gartner, Emerging Tech Impact Radar: Data and Analytics, Kevin Quinn, Radu Miclaus, Ben Fieselmann, et al, 20. November, 2023

** Gartner, Hype Cycle for Generative AI, 2024, Arun Chandrasekaran, Leinar Ramos, 31. Juli 2024 Gartner und Hype Cycle sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Über Neo4j

Neo4j, der führende Anbieter von Graphdatenbanken und Graph Analytics, hilft Unternehmen, Muster und Beziehungen innerhalb von Milliarden von Daten umfassend, einfach und schnell aufzudecken. Anwender nutzen diese vernetzte Datenstruktur, um innovative Lösungen für ihre dringlichsten Geschäftsprobleme zu entwickeln - von Betrugserkennung und 360-Grad-Kundenansicht, über Knowledge Graphen und Supply Chain, bis hin zu Netzwerkverwaltung und IoT. Und das unabhängig vom Datenwachstum. Neo4js umfassender Graph Stack bietet leistungsstarke Graph-Datenspeicherung mit nativer Vektorsuche, Data Science, Analytik und Visualisierung, einschließlich hoher Sicherheitseinstellungen für Enterprise-Umgebungen, skalierbarer Architektur und ACID-Konformität. Neo4j ist stolz auf seine dynamische Open-Source-Community mit mehr als 250.000 Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Architekten sowie Hunderten von Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden und NGOs. Besuchen Sie www.neo4j.com. ©2024 Neo4j, Inc., Neo Technology®, Neo4j®, Cypher®, Neo4j Bloom™, Neo4j Graph Data Science Library™, Neo4j® Aura™, und Neo4j® AuraDB™ sind eingetragene Marken oder eine Marke von Neo4j, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Firmenkontakt

