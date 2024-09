Startseite eprimo belegt Platz 1 im IMWF-Ranking Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-04 10:50. Studie bewertet mediale Reputation deutscher Energieversorger - Erfolgreiche und verständliche Kommunikation zur Nachhaltigkeit als Schlüssel

- Beste Reputation innerhalb der überregionalen Energieversorger Neu-Isenburg, 4. September 2024. Dass ein vielfältiges sowie qualitativ hochwertiges Informationsangebot für eine besonders gute öffentliche Wahrnehmung sorgt, hat eprimo unter Beweis gestellt. So lautet das Ergebnis einer neuen Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung IMWF in Kooperation mit dem Beratungshaus SugarandSpice. Deutschlands größter grüner Energiediscounter konnte hier bei Verbraucherinnen und Verbrauchern punkten und landete im Reputations-Ranking auf dem 1. Platz der überregionalen Energieversorger. "Verbraucherinnen und Verbraucher suchen aktuell genau das: einen Anbieter wie eprimo, der ihnen mit verlässlicher Kundenkommunikation das Thema Nachhaltigkeit faktenbasiert verständlich und damit zugänglich macht", betont Katja Steger, CEO von eprimo. Laut der Studie ist es eprimo als Vorreiter gelungen, eigene Themen rund um Energieversorgung sowie Nachhaltigkeit positiv zu besetzen und hiermit eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie zu verfolgen. Im Rahmen der Benchmark-Studie wurden in einem Zeitraum von zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2024 insgesamt 30 Unternehmen der Energiebranche hinsichtlich unterschiedlicher Reputationsdimensionen analysiert. Dabei erfolgte eine Auswertung von über 90.000 Online-Erwähnungen aus öffentlich und online zugänglichen Quellen wie Nachrichtenmedien, Fachpresse, Newsportalen und diversen Social-Media-Kanälen. Dabei erreichte eprimo die Top-Platzierung unter den überregionalen Anbietern und positionierte sich erfolgreich an der Spitze des Wettbewerbs. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom, Ökogas und die Energiewende in die Haushalte von rund 1,9 Millionen Kundinnen und Kunden. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in unseren Geschäftsaktivitäten klimaneutral (auf Basis von Emissionsreduzierungen und Kompensationsprojekten). Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig. Kontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

https://www.eprimo.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten