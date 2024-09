Startseite Wo Medizin und Natur verschmelzen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-04 10:23. Willkommen zu Ihrer Online Hautberatung!

Mit Ihren persönlichen Produkten zu mehr Wohlbefinden Wenn das Konservative zur Avantgarde wird Als Pionier werden bei Dr. Cattani Healthcare alle Produkte seit 1919 in hauseigener Produktion in Schweizer Qualität, stets frisch aus den besten verfügbaren Rohstoffen hergestellt. Ständig fliessen neue Erkenntnisse der Verarbeitung, der nachhaltigen Verpackung ein. Für die Herstellung wählen wir nur die besten Rohstoffe aus. Überzeugen Sie sich von der Wirksamkeit der Natur! Wir sind davon überzeugt, dass auch Sie mit unseren Produkten zufrieden sein werden - so wie alle unsere bisherigen Kunden. 100% Schadstoff-freie Pflanzenbasierte Naturkosmetik 100% Inhaltstoffe Ihre Hautbedüfnisse 100% für Sie frisch hergestellt

Wo auch immer Sie mit Ihrer Hautpflege stehen... Plötzlich quält Sie Juckreiz oder andere Hautprobleme! Lassen Sie sich beraten! Frau Prof. Dr. Woodtli steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite! Buchen Sie noch heute Ihren Online Termin: Nicht für alle Erkrankungen und Beschwerden gibt es ein perfekt passende Produkt. Um diese therapeutische Lücke zu schließen, haben wir die Möglichkeit, sogenannte Individualrezepturen herzustellen. Je nach Symptomen und Anwendungsart wird von Dr. Brigit Woodtli bestimmt, welche pflanzlichen Wirkstoffe das Produkt enthalten soll. Anschliessend wird es für Sie individuell hergestellt und zugeschickt. Gönnen Sie sich individuelle Hautpflege und Wohlbefinden ist garantier Plötzlich sind Sie unzufrieden mit Ihrer Haut oder es zeigen sich Unverträglichkeiten? Sie sind auf der Suche nach einer passenden Heimpflege ohne Schadstoffe? Sie interessieren sich für natürliche Produkte und möchten wissen, welche davon zu Ihrer Haut passen? Sie haben genug von ständigen Kosmetika-Fehlkäufen, haben so viele Produkte zu Hause, nichts passt zusammen und Sie wissen gar nicht mehr, was Ihrer Haut gut tut? Sie wünschen sich Ihr persönliches Produkt, das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist? Füllen Sie unverbindlich unseren Analysebogen aus und Sie erhalten unsere Empfehlung Willkommen zu Ihrer Online Hautberatung!

