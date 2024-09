Startseite Sicher temperiert im XXL-Format Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-03 09:46. Mit dem neuen XXL Palettenshipper 2 bis 8°C von Storopack können temperaturempfindliche Versandgüter jetzt auf einer Europalette zu Zielen versendet werden, die bisher aktiv gekühlten Lösungen vorbehalten waren. Temperaturempfindliche Medikamente und biotechnologische Produkte müssen beim Versand perfekt geschützt und zugleich zuverlässig temperiert sein. Der neue XXL-Palettenshipper 2-8 °C von Storopack erfüllt beide Anforderungen: Mit dem Palettenshipper lässt sich eine komplette Europalette temperaturgeführt transportieren. Das Versandgut wird dabei bis zu 120 Stunden konstant zwischen 2 und 8 °C temperiert - dank außergewöhnlicher Kühlleistung selbst bei zwischenzeitlichen Außentemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Anwender profitieren zudem von einem schnellen Aufbau. Eine Person kann den XXL- Palettenshipper in nur zehn Minuten zusammenbauen. Das spart Zeit und Kosten. Mehrere Wochen temperiert lagerfähig

Der XXL-Palettenshipper 2 bis 8 °C wird mit 16 PCM-Kühlakkus zuverlässig temperiert: Versender können zu jeder Jahreszeit mit demselben Pack-Out (All-season-pack-out) und mit derselben Konditionierung der Kühlelemente arbeiten. Weltweite Transporte kühlpflichtiger Produkte sind damit einfach und effizient möglich. Besonderer Vorteil für die Logistik: Der Palettenshipper lässt sich in herkömmlichen Kühlräumen mehrere Wochen lagern, ohne seine Kühlfähigkeit zu verlieren. Das erlaubt maximale Flexibilität - dadurch kann der XXL-Palettenshipper auch mit viel Vorlauf vor dem Versandzeitpunkt vorbereitet werden. Selbst längere Verweildauern an Flughäfen aufgrund von Verzögerungen sind bei entsprechender Kühlung im Kühlraum des Flughafens kein Problem. Zum schnellen Aufbau des Palettenshippers von Storopack tragen die einfach einsteckbaren Seitenteile sowie Halterungen für die wiederverwendbaren PCM-Kühlelemente bei. 1874 als Johannes Reichenecker Lederfabrik gegründet, ist die Storopack Hans Reichenecker GmbH mit Sitz in Metzingen, Deutschland, seit 1959 Spezialist für Schutzverpackungen. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe produziert und liefert maßgeschneiderte und flexible Schutzverpackungen für unterschiedliche Industriebereiche. Storopack ist mit eigenen Produktionsstätten und Standorten in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien vertreten. Weltweit arbeiten rund 2.520 Mitarbeiter für Storopack. Im Jahr 2018 hat Storopack einen Umsatz von 476 Millionen Euro erwirtschaftet. Produkte von Storopack sind in mehr als 50 Ländern erhältlich. Weitere Informationen unter www.storopack.com Firmenkontakt

Storopack Hans Reichenecker GmbH

Astrid Winkeler

Untere Rietstraße 30

72555 Metzingen

+49 7123 164-132

www.storopack.de Pressekontakt

Communication Consultants GmbH

René Jochum

Breitwiesenstraße 17

70565 Stuttgart

+49 711 9 78 93-35

+49 711 9 78 93-44

http://www.communicationconsultants.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten