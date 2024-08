Startseite abresa startet umfassende Recruitingkampagne Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-29 16:11. Um den hohen abresa Standard kontinuierlich auszubauen, sind neue gut ausgebildete Mitarbeitende ein Muss. Deshalb startet abresa eine gezielte Recruitingkampagne. Schwalbach, 29.08.2024 "Unser Ziel ist es, in den nächsten 12 Monaten rund 10 neue Kollegen und Kolleginnen bei uns im Hause zu begrüßen", erklärt Geschäftsführer Günter Nikles mit Nachdruck. Für abresa (https://abresa.de/) spielt dabei die Qualität und das Know-how der neuen KollegenInnen eine wichtige Rolle. "In der Vergangenheit ist es uns gelungen, junge Menschen für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei uns zu begeistern. Inzwischen sind gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unserem Nachwuchs geworden. Das freut uns und motiviert uns, den Weg fortzusetzen", setzt Nikles hinzu. Deshalb ist die Suche nach Auszubildenen und dualen Studierenden ein fester Bestandteil der gerade verabschiedeten Recruitungkampagne. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der persönliche Kontakt zu Realschulen und Gymnasien der Umgebung. "Die jungen Leute sollten zu uns passen, deshalb setzen wir auf direkte Gespräche, um mehr voneinander zu erfahren", erläutert Nikles diesen Schritt. Zudem besucht abresa gezielt Azubimessen, um ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird dieser persönliche Weg durch Aktivitäten in den sozialen Netzwerken und durch einen speziell erstellten Recruitingfilm, der sich auf YouTube findet. "Wir wollen möglichst nah an den jungen Menschen sein, deshalb haben wir uns auch entschlossen einen eigenen Instagram-Account mit Leben zu füllen", setzt der Geschäftsführer fort. Je umfassender und früher man in Kontakt kommt, desto besser, so die grundsätzliche Idee der Kampagne, schließlich erreicht man junge Leute in ihrer Freizeit nirgends besser als in den Sozialen Netzwerken. Ergänzt wird die Suche nach Nachwuchs durch die erfahrene hauseigene Personalberatung (abresa Personalberatung AG), die sich jedoch vorrangig auf die Gewinnung erfahrener Mitarbeitenden konzentriert. Sowohl für den Bereich Business Services als auch Application Management werden neue Mitarbeiter gesucht, die bereits einige Jahre Erfahrung vorweisen können. Das Paket, das abresa seinen Mitarbeitenden bietet, kann sich am Markt sehen lassen. Zum einen gehört der wohnortnahe Einsatz dazu. abresa hat bundesweit aktuell fünf Standorte, neue MitarbeiterInnen können sich einen davon aussuchen bzw. sich gezielt für einen Standort bewerben. Weiterbildungspakete gehören ebenso dazu wie eine die Einarbeitung durch einen persönlichen Ansprechpartner bei abresa. Auf Wunsch ist auch ein Jobrad möglich, um nur einige Teilleistungen zu nennen. Nikles blickt deshalb zuversichtlich ins nächste Jahr. "Ich bin sicher, wir können unsere Bewerberpipeline mit qualifizierten BewerberInnen füllen und unsere Kunden in gewohnter Weise begleiten und beraten", schließt Nikles, nicht ohne auf die jüngste Neueinstellung von Frau Dilan Cifci als "Recruiting-Managerin" zu verweisen. Die abresa GmbH, Schwalbach, ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Die Leistungen reichen von der Beratung und Konzeption der SAP-Lösung bis hin zur Realisierung und Integration. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt heute 62 MitarbeiterInnen an den Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Gmund bei München und Göttingen.

Viele der abresa-BeraterInnen blicken auf eine langjährige Tätigkeit als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung zurück. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobil oder Chemie.

Die abresa GmbH ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners und SAP-Gold-Partner. abresa ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung von IVW PS 951 ist abgeschlossen. Im April 2024 erhielt abresa das ecovadis Zertifikat in Bronze. Im Februar 2024 startet mit der Gründung des Steering Committee die Umsetzung der ISO 27001, die erste Zertifizierung wird im Q/1 2025 stattfinden. Firmenkontakt

