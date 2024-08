Startseite Hybrid Power Solutions sichert sich über strategischen Vertriebspartner einen Wiederholungsauftrag von einem US-Militärkunden in Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-29 16:10. Vancouver, British Columbia - 29. August 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Folgeauftrag für seine Batt Pack Energy-(BPE)-Einheiten von einem US-Militärkunden mit Sitz in Japan erhalten hat. Diese Bestellung wurde über den strategischen Vertriebspartner des Unternehmens, Military Battery Systems, Inc., aufgegeben und festigt die Präsenz von Hybrid im Verteidigungssektor. Dieser jüngste Auftrag unterstreicht die wachsende Annahme der innovativen Energielösungen von Hybrid in militärischen Anwendungen, insbesondere in abgelegenen und schwierigen Umgebungen. Die BPE-Einheiten bieten als hochgradig tragbare, leise und saubere Energiealternative erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Dieselgeneratoren und werden dem zunehmenden Bedarf an Mobilität und Tarnung bei militärischen Einsätzen gerecht. Wir freuen uns sehr über diese wiederholte Bestellung unserer Batt Pack Energy-Einheiten durch US-Militärangehörige in Übersee, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Dieser Folgeauftrag, der von unserem geschätzten Vertriebspartner Military Battery Systems vermittelt wurde, bestätigt nicht nur die Zuverlässigkeit und Effektivität unserer Produkte, sondern unterstreicht auch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen, tragbaren Energielösungen bei Militäreinsätzen weltweit. Die BPE-Einheiten sind darauf ausgelegt, eine überragende Stromqualität zu liefern - eine entscheidende Eigenschaft für die Stromversorgung empfindlicher Elektronik im Zeitalter der Hightech-Drohnenkriegsführung und moderner militärischer Ausrüstung. Damit wird eine stabile und saubere Stromversorgung für wichtige Einsätze gewährleistet und die allgemeine Effektivität und Zuverlässigkeit der Militärtechnologie im Einsatz erhöht. Zu den wichtigsten Vorteilen der BPE-Einheiten für militärische Anwendungen gehören: Bessere Tragbarkeit: Deutlich leichter und kompakter als Dieselgeneratoren, was den Transport und den Einsatz in unterschiedlichem Terrain erleichtert. Hervorragende Stromqualität: Liefert sauberen, stabilen Strom, der für empfindliche elektronische Geräte in der modernen Kriegsführung unerlässlich ist. Geringere Umweltbelastung: Bietet eine nachhaltige Alternative zu Generatoren, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, und steht im Einklang mit militärischen Initiativen zur Reduzierung der CO2-Bilanz. Geräuscharmer Betrieb: Ermöglicht einen leiseren Betrieb, der für die Wahrung der Tarnung in sensiblen militärischen Szenarien entscheidend ist. Betriebliche Flexibilität: Kann eine breite Palette von Geräten mit Strom versorgen, von Kommunikationsgeräten bis hin zu Drohnenkontrollstationen. Dieser wiederkehrende Auftrag ist ein bedeutendes Vertrauensvotum für unsere Technologie, fügt Byrne hinzu. Wir erreichen über unsere Partnerschaft mit Military Battery Systems wichtige Militärkunden. Gemeinsam engagieren wir uns für kontinuierliche Innovationen und die Unterstützung der globalen Verteidigungskräfte mit hochmodernen Energielösungen, die ihre operativen Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig ihre Umweltbelastung senken. Die fortlaufende Beziehung zu diesem militärischen Kunden, die durch das Fachwissen von Military Battery Systems gestärkt wird, soll als Sprungbrett für eine weitere Expansion im Verteidigungssektor dienen, einschließlich potenzieller Anwendungen zur Unterstützung von Drohnen und anderen Spezialgeräten. Hybrid Power Solutions sondiert weiterhin neue Möglichkeiten, seine innovative Technologie in verschiedenen Verteidigungsanwendungen einzusetzen, und positioniert sich als wichtiger Akteur in der sich entwickelnden Landschaft der militärischen Energielösungen. Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an: Für das Unternehmen Francois Byrne

CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com Über Hybrid Power Solutions Inc. Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol HPSS notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, voraussichtlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hybrid Power Solutions Inc

Chris Hill

208,333 Terminal Avenue

V6A 4C1 BC

Kanada email : christopherwilliamhill@gmail.com Pressekontakt: Hybrid Power Solutions Inc

Chris Hill

208,333 Terminal Avenue

