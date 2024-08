Startseite Weissenbach PR gratuliert Versa Networks zum Stevie Award 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-29 14:11. Versa Zero Trust Everywhere deckt sowohl Remote- als auch On-Premises-Benutzer ab Versa SASE, die Secure Access Service Edge-Lösung von Versa Networks, wurde bei den diesjährigen German Stevie® Awards mit dem Stevie Award in der Kategorie "Business Technology Solution - Netzwerksicherheitslösungen" ausgezeichnet. Pantelis Astenburg, Vice President Sales DACH, sagt: "Die Auszeichnung mit dem begehrten Stevie Award für unsere Versa Zero Trust Everywhere ist ein gutes Beispiel dafür, was machbar ist, wenn Ingenieurteams fundiertes technisches Know-how in den beiden Bereichen Sicherheit und Netzwerk miteinander kombinieren". Versa Zero Trust überzeugte die Jury des German Stevie Award als "sehr gute Netzwerklösung mit KI/ML", da "die Lösung in Zeiten der immer weiter zunehmenden Cyber-Angriffe Markt- und Wettbewerbsüberlegenheit darstellt" und "Kunden von verbesserter Leistung, schneller Bereitstellung und niedrigeren Gesamtbetriebskosten, profitieren." Als weiteren Grund gibt die Jury an, dass "Versa Zero Trust Everywhere eine umfassende Sicherheitslösung für sowohl entfernte als auch lokale Benutzer bietet, Versa Zero Trust Everywhere ermöglicht es Unternehmen sowohl ihre Sicherheitslage als auch die Benutzerfreundlichkeit deutlich zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten für weitere Sicherheitsprodukte zu vermeiden. Die einzigartige Single-Pass-Parallel-Processing-Architektur kombiniert SD-WAN, integrierte Sicherheit, fortschrittliches Routing, Mandantenfähigkeit und intelligente Analysen. Versa Networks präsentiert ihre Lösungen auf der it-sa Expo & Congress, vom 22. - 24. Oktober 2024 in Nürnberg. Die German Stevie® Awards sind der vielseitigste und branchenübergreifende Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Europa und finden bereits zum zehnten Mal statt. Alle europäischen Länder mit Amtssprache Deutsch wurden eingeladen, Nominierungen einzureichen. Somit durften Organisationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien Bewerbungen zu ihren seit Juli 2021 erbrachten Leistungen in den über 200 Kategorien einreichen. Über Weissenbach Public Relations:

