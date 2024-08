Startseite Farbige Schrift und Logos auf farbigem Kunststoff Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-29 13:55. REA Elektronik zeigt auf der Fakuma neu entwickelte Lösungen für die hochauflösende Kennzeichnung von Profilen, Rohren, Kabeln und Folien Mühltal, 29. August 2024 - REA (https://www.rea-jet.com/de-de/index.html) aus Hessen hat sich mit seinem Vollsortiment an Kennzeichnungs- und Codeprüftechnologien einen exzellenten Ruf als innovativer Entwickler und Hersteller von Lösungen für verschiedenste Kunden- und Projektanforderungen erarbeitet. Auf der Fakuma 2024 (https://www.fakuma-messe.de) in Friedrichshafen präsentieren die Mühltaler ihre neuesten Innovationen für die variable, farbige und kontrastreiche Beschriftung von Kunststoffoberflächen während des Herstellprozesses. Welche Kennzeichnung ist günstiger, kontraststärker, besser und dauerhaft lesbar - mit Tinte, Laser oder den klassischen Prägerädern? Diese Frage muss wohl von jedem kunststoffverarbeitenden Unternehmen für jedes einzelne Produkt und für jede individuelle Situation und Anforderung beantwortet, getestet und gelöst werden. Gar nicht so einfach, angesichts eines immer undurchsichtiger und schneller wachsenden Technologieangebots, insbesondere an diodengepumpten Festkörperlasern (etwa Green- und UV-Laser). Wenn neben der Kennzeichnungsaufgabe auch noch hohe Anforderungen an die Betriebszuverlässigkeit, den Arbeitsschutz und das zuverlässige Funktionieren der Lösung bei Material- und Rezepturveränderungen oder -schwankungen gefragt sind, können Vielseitigkeitsprofis wie die von REA mit Komplettlösungen den entscheidenden Unterschied machen. Die Spezialisten von REA haben die Anforderungen und Wünsche von Herstellern von Profilen, Rohren, Kabeln und Folien aus Kunststoff genau untersucht und ihre Neuentwicklungen darauf abgestimmt. Schon immer gilt die produktionsbegleitende, variable Kennzeichnung der Kunststoffgruppe der Polyolefine als sehr herausfordernd - und REA ist überzeugt, nun einen echten Gamechanger auf den Markt zu bringen. Für PP, PA, PE, aber auch für Elastomere und viele andere stellt REA auf der Fakuma seine neuesten Systementwicklungen für die berührungslose, variable und kontrastreiche Beschriftung in hoher Auflösung vor, auf deren Haltbarkeit und Beständigkeit die Entwickler großen Wert gelegt haben. Auf Farbwünsche können die Spezialisten von REA jetzt kunden- und produktindividuell eingehen, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment darstellt. Besuchen Sie REA Elektronik auf der FAKUMA, 15. bis 19. Oktober 2024 in Friedrichshafen: Halle A4, Stand A4-4119 Über REA REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de Firmenkontakt

REA Elektronik GmbH

Reto Heil

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

+49 (0)6154/638-0

http://www.rea-jet.com Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 39900

