schuhplus erhält ntv-Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2024"

Nachrichtensender kürt Unternehmen in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz

(Berlin/Dörverden/Saterland) (28.08.2024) - Der auf Schuhe in Übergrößen spezialisierte Fachhändler schuhplus ist am Dienstag in Berlin mit dem ntv-Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2024" für herausragende Leistungen ausgezeichnet worden. Damit gehört das Familienunternehmen aus Niederachsen zu den führenden Webshops des Landes im Segment Schuhe. Der Nachrichtensender stellte die herausragende Nischenausrichtung ebenso wie den exzellenten Kundenservice heraus. Der Preis wird zum zehnten Mal von ntv gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. Grundlage für die Auszeichnung ist eine umfangreiche, repräsentative Befragung von deutschen Konsumenten. Rund 80.000 Kundenmeinungen wurden eingeholt und über 950 Anbieter von den Verbrauchern bewertet.

"Große Ehre für unser Engagement"

Im Jahr 2023 kauften fast 68 Millionen Deutsche online ein; Branchenexperten zufolge ist auch künftig mit einem weiteren Anstieg der Nutzeranzahl in dem Markt für E-Commerce in Deutschland zu rechnen. Hierzu passend gaben einer aktuellen Umfrage des IfD Allensbach 39,7 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland an, mehrmals im Jahr einen Kauf online zu tätigen; 23,7 Prozent attestierten, mehrmals im Monat Online-Käufe zu tätigen. Die ntv-Studie unter dem Motto "Mehr Transparenz - mehr Kundennähe" greift im Zuge dessen das konsequente Wachstum im eCommerce auf, um Kundinnen und Kunden durch die Messung von Qualitätskriterien Sicherheit beim Digitalshopping zu bieten. So wurden unter dem Beiratsvorsitz von Bundeswirtschaftsministerin a. D. Brigitte Zypries im festlichen Rahmen die Auszeichnungen am Dienstagabend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin an die bestplatzierten Unternehmen Deutschlands in ihrer jeweiligen Branche durch ntv-Moderator Torsten Knippertz vergeben. "Der ntv-Award ist für uns eine große Ehre, denn dieser zeichnet nicht nur das Alleinstellungsmerkmal von schuhplus aus, sondern vielmehr auch das Engagement eines großartigen Teams", so schuhplus-Geschäftsführer Kay Zimmer. Neben schuhplus Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com) wurden unter anderem auch die Unternehmen Bauhaus, Bofrost oder auch Möbel Höffner ausgezeichnet.

Analyse und Methodik der Untersuchung

Die sechs elementaren Leistungsbereiche eines Online-Shops wurden im Rahmen der Studie analysiert und von den Verbrauchern bewertet: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung, Bestell- und Zahlungs-bedingungen. Darüber hinaus gaben die Verbraucher ihr Urteil zur Weiterempfehlung des Online-Shops ab. Untersuchungsgegenstand war die Zufriedenheit der Kunden mit den jeweiligen Online-Shops in diesen sechs Leistungsbereichen, für welche mehr als 50 Aspekte berücksichtigt wurden: Von der Preisgestaltung, Produktqualität und Angebotsvielfalt über die Attraktivität, den Informationsgehalt und die Bedienungsfreundlichkeit der Website bis hin zur Schnelligkeit, Freundlichkeit und Kompetenz des Kundenservice per Telefon, E-Mail oder über andere Kanäle. Die Studie berücksichtigte außerdem Zahlungsoptionen, Liefermöglichkeiten, Versandkosten, die Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des Versands und die Abwicklung von Rücksendungen. Im Zentrum der Untersuchung standen Shops aus 98 Kategorien, die unterschiedliche Produktbereiche abdecken - etwa Wohnen, Fashion, Elektronik, Bauen & Heimwerken und Kfz-Zubehör. Preisträger sind die zwei bis drei jeweils am besten bewerteten Anbieter in den betrachteten Kategorien. Die Erhebung der Kundenmeinungen erfolgte von März bis Mai 2024 anhand einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel.

Über schuhplus

schuhplus ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/damenschuhe) in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe) in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv - Der Nachrichtensender & DISQ "Deutschlands Beste Online-Shop 2024" | COMPUTER BILD & Statista Award "TOP SHOP 2024" | WELT-Award "Preis-Champion 2024" | FOCUS MONEY AWARD "Höchste Kundentreue" (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 "Bester Schuhfachhändler" | Deutsches Institut für Servicequalität "Ausgezeichneter Online-Shop" (2023) oder DIND-Award "Arbeitgeber der Zukunft" (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

