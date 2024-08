Startseite Medigene AG sichert sich zwei weitere Patente für Technologien innerhalb ihrer End-to-End-Plattform Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-29 13:43. Planegg/Martinsried (IRW-Press / 29.08.2024) Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen vom Europäischen Patentamt ein Patent zum Schutz seiner JOVI-Technologie erhalten hat, einer Methode, die die Anreicherung von T-Zellen mit einem spezifischen Anti-C?-Antikörper ermöglicht. Darüber hinaus wurde vom Patentamt in Hongkong ein weiteres Patent erteilt, das die induzierbare Medigene-T-Zellrezeptor-Technologie (iM-TCR) schützt, einen Kontrollmechanismus zur Modulation der Wirksamkeit und Verbesserung der Sicherheit ihrer T-Zellrezeptor-modifizierten T-Zell (TCR-T) -Therapien. Dies ergänzt die bereits erteilten Patente des Europäischen und Japanischen Patentamts. "Im Laufe der letzten Jahre haben wir sorgfältig ein umfassendes internationales Patentportfolio in Schlüsselmärkten aufgebaut, von dem wir uns einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil versprechen. Die erteilten Patente für unsere firmeneigenen JOVI- und iM-TCR-Technologien stärken unsere End-to-End (E2E)-Plattform und unterstreichen unser Ziel, TCR-gesteuerte Therapien für die Behandlung von Krebserkrankungen voranzutreiben", sagte Dolores Schendel, CSO bei Medigene. "Im Fokus unserer umfangreichen Expertise in der T-Zell-Immunologie steht unsere Fähigkeit, optimale TCRs zu generieren. Diese potenziell erstklassigen spezifischen, sensitiven und sicheren (3S) TCRs haben ein großes Potenzial für den Einsatz in verschiedenen Modalitäten, einschließlich TCR-T-Therapien sowie TCR-T-Zell-Engagern und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen." iM-TCR Technologie TCR-T-Therapien sind effektiv bei der Zerstörung von Tumorzellen, aber wenn T-Zellen zu stark aktiviert werden, kann dies zu ihrer Erschöpfung oder zum vorzeitigen Absterben führen. Diese Überaktivierung kann auch übermäßige Immunreaktionen hervorrufen, die zu Entzündungen und anderen schädlichen Auswirkungen im Körper führen. Die iM-TCR-Technologie löst dieses Problem, indem sie den TCR so modifiziert, dass seine Aktivität durch Veränderung seiner Präsenz auf der Zelloberfläche gesteuert werden kann oder nicht. Dies ermöglicht eine fein abgestimmte oder "induzierbare" Regulierung seiner Aktivität gegen Tumorzellen, wodurch das Risiko von entzündlichen Nebenwirkungen verringert wird. Diese Technologie verbessert unsere derzeitigen TCR-T-Therapien und hat das Potenzial, auf andere TCR-gesteuerte Ansätze angewendet zu werden. JOVI-Technology Für die Entwicklung von TCR-gesteuerten Therapien, wie z.B. TCR-T-Therapien, mit erhöhter Sicherheit und Wirksamkeit ist die Wahl der optimalen 3S-TCRs entscheidend. Die innovative JOVI-Technologie des Unternehmens verwendet einen Hochdurchsatz-Vergleichsansatz, der die Anreicherung von rekombinanten TCR-exprimierenden T-Zellen vereinfacht. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich ihrer Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile, wodurch die Entwicklung überlegener TCR-T-Therapien gewährleistet wird, aber auch deren Einsatz in andere TCR-gesteuerte Modalitäten wie T-Zell-Engagern oder TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen. --- Ende der Pressemitteilung --- Über Medigene AG Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden. Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden, und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell-Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene wird für ihr führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 den IND-Antrag und im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de. Über Medigenes End-to-End-Plattform Medigenes Konzept für Immuntherapien macht sich die enorme Leistungsfähigkeit natürlicher T-Zell-Rezeptoren zunutze. Durch die Kombination dieser TCRs mit verschiedenen Komponenten des Immunsystems wie T-Zellen, natürlichen Killerzellen (NK) oder einem CD3-Komplex (TCE, T cell Engager) werden hochspezifische, empfindliche und sichere Behandlungsmodalitäten entwickelt, die das körpereigene Abwehrsystem gegen Krebs entweder ergänzen und/oder aktivieren. Medigenes umfassende End-to-End (E2E)-Plattform basiert auf einer Reihe von firmeneigenen und hochmodernen Technologien, die die Entwicklung hochspezifischer TCR-gesteuerter Therapien vorantreiben, einschließlich der neuesten Fortschritte bei TCR-T-, TCR-NK- und TCR-TCE-Arzneimittelprodukten. Die E2E-Plattform umfasst hochentwickelte TCR-Generierungs- und Optimierungstechniken, wie z.B. Allogeneic-HLA TCR Priming, und integriert fortschrittliche Produktverbesserungstechnologien wie die kostimulatorischen Switch-Proteine PD1-41BB und CD40L-CD28 sowie den iM-TCR. Darüber hinaus bietet die E2E-Plattform Lösungen für die Entwicklung optimaler zelltherapeutischer Arzneimittelprodukte mit verbesserter Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit. Kooperationen mit Partnern wie BioNTech, Regeneron und WuXi Biologics unterstreichen die Möglichkeiten der Plattform und ihr Potenzial, Krebstherapie zu revolutionieren. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. Medigene AG

