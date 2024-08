Startseite A2N - der Turbo für die Fertigung von 3D-Blechteilen und Baugruppen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-28 22:49. Auf der EuroBLECH stellt der IT-Experte Lantek seine neue, cloudbasierte Technologie vor Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 28. August 2024 - Mit der neuen Technologie "Assembly to Nesting" (A2N) bringt der IT-Experte Lantek (https://www.lantek.com/de) ein Werkzeug auf den Markt, mit dem die Blechfertigung innerhalb weniger Minuten erledigen kann, was bisher mitunter Stunden dauerte: 3D-Zeichnungen einzelner Teile und auch kompletter Baugruppen mit einer Vielzahl von Einzelteilen einlesen, abwickeln und für die Fertigung kalkulieren. In Deutschland stellt Lantek die Innovation erstmals auf der EuroBLECH (https://www.euroblech.com/de-de.html#/) in Hannover vor. Für die 3D-Konstruktion in der Blechfertigung gibt es eine Vielzahl von Programmen und Formaten - und jedes Unternehmen arbeitet mit einem anderen. Bei Anfragen für die Fertigung eines dreidimensionalen Teils oder einer Baugruppe müssen Blechfertiger ihre Kunden um die Bereitstellung in dem Dateiformat bitten, mit dem sie arbeiten können. Ist das nicht möglich, müssen sie Bauteile in ihre einzelnen Komponenten zerlegen, jedes Werkstück abwickeln, in ein 2D-Format umwandeln und die übrigen Komponenten wie Schrauben, Muttern oder Unterlegscheiben erkennen und definieren. Dafür greifen Bearbeiter auf selbst angelegte Tabellen mit Biegeradien und Verkürzungsfaktoren zurück und ihr über die Jahre gesammeltes Experten-Wissen zu Materialgüte, Blechstärke und Besonderheiten von Kant-Werkzeugen. 3D-Dateiformate automatisch einlesen, abwickeln, berechnen

"Wofür Blechfertiger viele Stunden brauchen, erledigt Assembly to Nesting in wenigen Minuten", sagt Christoph Lenhard, Leiter des deutschen Lantek-Büros, über die Innovation des IT-Experten für die Blechfertigung. Mit "Assembly to Nesting" (A2N) können Kunden von Lantek jetzt eine Vielzahl der marktüblichen 3D-Dateiformate direkt einlesen, das anschließend die Teile selbstständig abwickelt und in 2D-Formate für die Fertigung umwandelt. Ihr individuelles Know-how hinterlegen die Experten bei der Installation von A2N, das es in Formeln umwandelt und künftig automatisiert anwendet. Arbeitet das Unternehmen jedoch bereits mit Lantek Bend, bezieht A2N über die Verknüpfung mit der Biegesoftware die erforderlichen Informationen zu Werkzeugen und Materialverkürzungen beim Abkantvorgang. Die cloudfähige Technologie A2N kann an unterschiedlichen Stellen ihre Wirkung entfalten - je nachdem, in welchem Stadium der Digitalisierung sich das jeweilige Unternehmen befindet und wie weit entwickelt seine Lantek-Softwarearchitektur ist. Wenn das Unternehmen lediglich die 2D- und 3D-Schachtelsoftware-Tools Lantek Expert und Lantek Flex3D verwendet, wickelt A2N die Bauteile ab und importiert sie dorthin. Nutzt das Unternehmen die Software Lantek MES Manager zum Fertigungsmanagement, sorgt A2N dafür, dass dort komplette 3D-Baugruppen als Artikel mit allen Komponenten hinterlegt werden. Arbeitet das Unternehmen gar mit dem Angebotswesen Lantek Integra Quotes, bietet A2N ihm die Vorteile, dass die automatisch abgewickelten Baugruppen inklusive aller Zukaufteile dort hinterlegt werden und direkt ins Angebot übernommen werden können. "Für unsere Kunden bedeutet die Technologie einen gigantischen Zeitgewinn, denn sie ist der Missing Link für die automatisierte Fertigung dreidimensionaler Teile", so Lenhard. "Und wer davon gehört hat, möchte sie lieber gestern als heute haben." Besuchen Sie Lantek vom 22. bis 25. Oktober auf der EuroBLECH in Hannover: Stand 11-C08. Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen. Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 32.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com Firmenkontakt

