Der Fleet-Express von iPMC auf der Überholspur: Effizienzsteigerung und Kostensenkung im Fuhrparkmanagement

August 2024 - Ibbenbüren, Deutschland - Die iPMC GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Fuhrparkmanagements, hat mit ihrem neuen Produkt „Fleet-Express" einen Meilenstein erreicht. Der Fleet-Express bietet eine revolutionäre Lösung, die speziell darauf ausgelegt ist, die Effizienz von Fahrzeugflotten zu maximieren und gleichzeitig die Betriebskosten signifikant zu senken. Technologie, die den Unterschied macht

Fleet-Express ist eine hochmoderne Plattform, die Fuhrparkmanagern ermöglicht, ihre Flotten in Echtzeit zu überwachen und zu optimieren. Die Plattform nutzt fortschrittliche Telematik-Systeme und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Unternehmen erlaubt, den Zustand ihrer Fahrzeuge jederzeit im Blick zu behalten, Fahrverhalten zu analysieren und Wartungsarbeiten präzise zu planen. „Wir haben Fleet-Express entwickelt, um den Betrieb von Fahrzeugflotten auf ein neues Effizienzniveau zu heben“, sagt Peter Kosel, CEO der iPMC GmbH. „Durch die Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen können Unternehmen nicht nur Zeit sparen, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen realisieren.“ Kostensenkung durch optimierte Prozesse

Ein herausragendes Merkmal des Fleet-Express ist die Fähigkeit, Betriebskosten nachhaltig zu reduzieren. Durch die Integration von Webfleet, einem der weltweit führenden Telematiksystemen, erhalten die Nutzer detaillierte Analysen von Fahrmustern und die mögliche intelligente Planung von Wartungsintervallen hilft die Plattform dabei, unnötige Kosten zu vermeiden. So können Unternehmen durch proaktive Wartung teure Ausfälle minimieren und die Lebensdauer ihrer Fahrzeuge verlängern. Darüber hinaus ermöglicht Fleet-Express eine präzise Einsatzplanung von Poolfahrzeugen, die Standzeiten der Fahrzeuge reduziert und deren Auslastung maximiert. „Unsere Kunden berichten von Einsparungen in Höhe von bis zu 20% bei den Betriebskosten, seit sie Fleet-Express eingeführt haben“, erklärt Peter Kosel. Sicherheitsmanagement und Compliance

Neben der Effizienzsteigerung legt Fleet-Express auch großen Wert auf die Sicherheit. Die Plattform überwacht kontinuierlich den technischen Zustand der Fahrzeuge und das Fahrverhalten der Mitarbeiter. So können Risiken frühzeitig erkannt und präventive Maßnahmen ergriffen werden. Zudem stellt Fleet-Express sicher, dass alle gesetzlichen Vorgaben und Compliance-Richtlinien eingehalten werden, was Unternehmen vor potenziellen rechtlichen Konsequenzen schützt. Auf Erfolgskurs

Seit der Markteinführung im Frühjahr 2022 hat der Fleet-Express bereits eine breite Kundenschicht überzeugt und sich als unverzichtbares Werkzeug für effizientes Fuhrparkmanagement etabliert. Die positive Resonanz aus der Branche spiegelt sich in der wachsenden Nachfrage nach dieser innovativen Lösung wider.

„Fleet-Express fährt auf der Überholspur, wenn es um Effizienz und Kostensenkung sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben geht“, so Peter Kosel. „Wir sind stolz darauf, dass wir Unternehmen dabei unterstützen können, ihre Betriebskosten zu senken und gleichzeitig ihre Flotten optimal zu managen.“ Mit Blick auf die Zukunft plant iPMC, den Fleet-Express weiter auszubauen und um zusätzliche Funktionen zu erweitern, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehört unter anderem die weiterführende Integration von Künstlicher Intelligenz, um die Flottensteuerung weiter zu optimieren. Über iPMC GmbH

Die iPMC GmbH ist ein führender Anbieter von digitalen Lösungen für das Fuhrparkmanagement. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde 2024 gegründet und hat sich auf die Entwicklung innovativer Technologien spezialisiert, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Flotten effizienter zu verwalten und die Betriebskosten zu senken. Mit einem klaren Fokus auf Effizienz und Sicherheit setzt iPMC neue Maßstäbe in der Branche.

Kontakt:

iPMC GmbH

Peter Kosel, CEO

Rudolf-Diesel-Straße 26

49479 Ibbenbüren E-Mail: info@ipmc.de

iPMC GmbH

Peter Kosel, CEO

Rudolf-Diesel-Straße 26

49479 Ibbenbüren E-Mail: info@ipmc.de

Telefon: +49 5451 9542090 Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ipmc.de.