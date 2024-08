Startseite 10 Jahre erfolgreiche Präsenz in Hamburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-28 11:59. Frank Hoffmann Immobilien feiert Jubiläum in Eimsbüttel Frank Hoffmann Immobilien feiert ein besonderes Jubiläum: Vor 10 Jahren öffnete die erste Filiale des Unternehmens im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ihre Türen. Was damals begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte, die durch außergewöhnliche Kundenorientierung, tiefes Fachwissen und eine starke Präsenz auf dem Hamburger Immobilienmarkt besticht - nunmehr mit diversen Niederlassungen. "Von Anfang an war es unser Ziel, mehr als nur Immobilien zu vermitteln. In einer Branche, die oft als anonym und unpersönlich wahrgenommen wird, setzen wir auf Nähe und Verlässlichkeit. Wir bieten individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für jeden einzelnen Kunden - sei es der Verkauf eines Familienheims oder die Suche nach der idealen Kapitalanlage. Unsere Eimsbütteler Filiale war der erste Schritt, um diese Vision zu verwirklichen, und diente als Ausgangspunkt für unser kontinuierliches Wachstum in der Hansestadt." so Nicole Reise, geschäftsführende Gesellschafterin von Frank Hoffmann Immobilien. Mit den Filialen in Eimsbüttel, Alstertal und den Walddörfern deckt Frank Hoffmann Immobilien strategisch wichtige Bezirke der Stadt ab. Jede Niederlassung bietet eine umfassende Betreuung durch ein erfahrenes Team, das sich bestens mit den lokalen Gegebenheiten auskennt. Das 10-jährige Jubiläum der Eimsbütteler Filiale ist nicht nur ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, sondern auch ein Anlass, um auf die nächsten Jahre zu blicken. Frank Hoffmann Immobilien wird auch weiterhin auf Wachstum und Innovation setzen, um den wachsenden Bedürfnissen der Hamburger Kunden gerecht zu werden. Mit Stolz blickt das Unternehmen auf das Erreichte zurück und freut sich darauf, schon 2025 den Bereich Gewerbe- und Investmentimmobilien durch die Eröffnung eines weiteren, zentralen Standorts in Hamburg zu entwickeln. Die Weichen für die nächsten Jahrzehnte sind gestellt - mit dem klaren Ziel, weiterhin exzellente Immobilienberatung und -vermittlung in Hamburg zu bieten. Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien. Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie. Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab. Kontakt

