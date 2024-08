Startseite "Wissenschaftlich begründet meditieren" - so geht's! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-28 11:59. Dr. Günter von Hummel vereint aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Meditationsanleitungen Dr. Günter von Hummel, Neurowissenschaftler und Achtsamkeitsexperte aus München, veröffentlicht am 25.März 2024 sein neues Buch "Wissenschaftlich begründet meditieren". Dieses wissenschaftlich fundierte Werk verbindet aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Meditationsanleitungen und richtet sich an Leser, die eine tiefere und wissenschaftlich basierte Meditationspraxis suchen.

Angesichts der wachsenden Stressbelastung in der modernen Gesellschaft bietet "Wissenschaftlich begründet meditieren" eine fundierte Anleitung zur Nutzung von Meditation als wissenschaftlich belegte Methode zur Förderung der mentalen Gesundheit. Der Bezug zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen macht dieses Buch besonders relevant, sowohl für Anfänger als auch erfahrene Meditierende. Inhalt:

Dr. Günter von Hummel beginnt mit der Definition grundlegender Begriffe und der Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse Meditation legitimieren können. Historische und philosophische Perspektiven, wie die von Pyrrhon, werden untersucht, um die Ursprünge und die Bedeutung von Gelassenheit zu verstehen.

Das Buch beleuchtet die mentalen Prozesse während der Meditation und die neurobiologischen Grundlagen, einschließlich der Struktur und Funktion des Gehirns. Tiefenpsychologische Ansätze werden anhand der Vater-Metapher und der Analytischen Psychokatharsis erläutert. Dr. von Hummel beschreibt auch die Veränderungen in der Wahrnehmung durch Meditation und die Rolle von Sprache und Identität.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Geist und Körper (Psychosomatik) und den zwischenmenschlichen Aspekten der Meditationspraxis. Abschließend enthält das Buch ergänzende Materialien und weiterführende Literaturhinweise, um den Lesern eine umfassende und fundierte Basis für ihre Meditationspraxis zu bieten. Zitat aus dem Buch:

"Kann es eine wissenschaftlich begründete Meditation geben, wo doch üblicherweise der Meditationslehrer, wenn er nur lauter, rein, ehrlich, anständig genug ist, für eine Einweisung ins Meditieren ausreicht?" Lassen Sie sich ein auf "Wissenschaftlich begründet meditieren" von Dr. Günter von Hummel und geben Ihren Meditationen eine neue Dimension der Stärke. Buchangaben:

- Titel: "Wissenschaftlich begründet meditieren"

- Veröffentlichungsdatum: 25.03. 2024

- ISBN-13: 978-3759702920

- Preis: 11,50 EUR (Hardcover), 7,49 EUR (E-Book)

- Seitenanzahl: 200

- Verfügbar als Hardcover und E-Book Auf Amazon ansehen (https://www.amazon.de/Wissenschaftlich-begr%C3%BCndet-meditieren-subjekt...) Dr. Günter von Hummel Kontakt

