Startseite Erziehung bei autistischen Kindern: Beratungsformen für Eltern Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-28 09:09. Die Erziehung von Kindern stellt Eltern immer auch vor einige Herausforderungen. Dies gilt besonders bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Der Staat ist daher nach dem Grundgesetz verpflichtet, Eltern zu beraten und zu unterstützen. Wie diese Verpflichtung erfüllt wird, beleuchtet Benjamin Doth in "Elternberatung im Kontext von Autismus-Spektrum-Störungen mit Kindern zwischen 3 und 16 Jahren" (https://www.grin.com/document/1497122), das im August 2024 bei GRIN erschien.

Eltern fühlen sich mit den Herausforderungen der Erziehung ihrer Kinder oft überfordert und allein gelassen. Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung birgt dabei zusätzliche Aufgaben für Eltern und Verwandte. In "Elternberatung im Kontext von Autismus-Spektrum-Störungen mit Kindern zwischen 3 und 16 Jahren" geht Benjamin Doth daher besonders auf die Bedürfnisse der Eltern ein. Der Autor bietet im Zuge dessen eine aktuelle Studie zu den Bedürfnislagen von Eltern oder Angehörigen autistischer Kinder und Jugendlicher und zur Wirksamkeit verschiedener Beratungsformate. Die Beratungspflicht des Staates Welche Bedürfnisse haben Eltern und Angehörige autistischer Kinder? Was bedeutet das konkret für die Ausgestaltung von Beratungsangeboten in der Kinder- und Jugendhilfe? Kommt der Staat seiner Beratungspflicht für Eltern nach? Welche Beratungsformen für Eltern und Angehörige autistischer Kinder und Jugendlichen gibt es? Diese und weitere Fragen beantwortet Benjamin Doth in "Elternberatung im Kontext von Autismus-Spektrum-Störungen mit Kindern zwischen 3 und 16 Jahren". Mit seiner Arbeit richtet er sich vor allem an Fachkräfte, die in der Beratung und Psychoedukation von Eltern und Angehörigen autistischer Kinder und Jugendlicher tätig sind. Doch auch für Eltern und andere interessierte Leser:innen bildet die aktuelle Studie des Autors eine spannende Lektüre. Über den Autor:

Benjamin Doth ist ausgebildeter Sozialpädagoge, Schulbegleiter und Berater/Trainer für Kinder und Jugendliche im ASS-Spektrum und deren Angehörige. Seit 2014 unterstützt er als Schulbegleiter Schüler:innen im Autismus-Spektrum und stellte dabei fest, dass die Eltern häufig allein gelassen werden. Aus diesem Grund entschied sich Doth, Beratungsformate für Eltern und Angehörige zu entwickeln (Elterntraining, Elternstammtisch, Elterncoaching), die er seit 2019 u.a. als freier Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Landesprogramm STÄRKE für den Neckar-Odenwald-Kreis anbietet und durchführt. Mit seiner Bachelorarbeit möchte er Eltern eine Stimme geben und einen Paradigmenwechsel einleiten. Das Buch ist im August 2024 im GRIN Verlag erschienen (ISBN 978-3-38906-132-9).

