Michael Sachs: Physiotherapeut in Bochums Innenstadt

Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-27 15:50. Innovative Praxis für Physiotherapie & Schmerztherapie in der Bochumer Innenstadt Mit seiner modernen Praxis für Physiotherapie & Schmerztherapie in der Bochumer Innenstadt (https://physiotherapie-sachs.de/physiotherapie/) setzt Michael Sachs Maßstäbe in der Behandlung von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Der erfahrene Physiotherapeut bringt nicht nur umfassende Fachkenntnisse, sondern auch eine tiefgreifende Expertise in verschiedenen spezialisierten Therapiemethoden mit. Die Praxis in der Brückstraße 44 bietet ein breites Spektrum an physiotherapeutischen und schmerztherapeutischen Behandlungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt sind. Maßgeschneiderte Physiotherapie in der Bochumer Innenstadt:

Die zentrale Lage der Praxis für Physiotherapie von Michael Sachs in der Bochumer Innenstadt macht sie zu einer idealen Anlaufstelle für Patienten, die professionelle Unterstützung bei muskulären, skelettalen oder neurologischen Beschwerden benötigen. Unter der Leitung von Michael Sachs bietet das Praxis-Team spezialisierte Krankengymnastik, die darauf abzielt, die Bewegungsfähigkeit zu verbessern, Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität der Patienten nachhaltig zu erhöhen.

"Unsere Praxis legt großen Wert auf eine individuelle und ganzheitliche Betreuung," betont Sachs. "Jeder Patient bringt eine einzigartige gesundheitliche Geschichte mit, und deshalb entwickeln wir maßgeschneiderte Therapiepläne, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Patienten abgestimmt sind." Umfassende Krankengymnastik für eine nachhaltige Genesung:

Die Krankengymnastik ist eine der zentralen Säulen der Praxis und wird bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt - sei es zur Rehabilitation nach einer Verletzung oder Operation, zur Behandlung chronischer Schmerzen oder zur Vorbeugung von Bewegungseinschränkungen. Das Team um Michael Sachs verfügt über tiefgehende Kenntnisse in verschiedenen Krankengymnastik-Techniken, die gezielt zur Stärkung der Muskulatur, zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit und zur Schmerzreduktion eingesetzt werden.

Dank modernster Ausstattung und kontinuierlicher Weiterbildung der Therapeuten kann die Praxis eine Krankengymnastik auf höchstem Niveau anbieten. "Wir nutzen bewährte Techniken und moderne Ansätze, um die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Patienten zu erzielen." erklärt Sachs. "Unser Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren und die Patienten auf ihrem Weg zur Genesung bestmöglich zu unterstützen." Spezialisierte Schmerztherapie für individuelle Bedürfnisse:

Neben der klassischen Physiotherapie bietet die Praxis von Michael Sachs auch eine spezialisierte Schmerztherapie an, die sich auf die Behandlung chronischer und akuter Schmerzen konzentriert. Dieser ganzheitliche Ansatz umfasst Techniken aus der traditionellen Physiotherapie, kombiniert mit modernen schmerztherapeutischen Methoden.

"Schmerz kann das Leben eines Menschen erheblich beeinträchtigen, und oft sind herkömmliche Methoden allein nicht ausreichend." erklärt Sachs. "Unsere Schmerztherapie zielt darauf ab, die Ursachen der Schmerzen zu identifizieren und eine umfassende Behandlung zu bieten, die langfristige Linderung verschafft." Ein breites Spektrum an Behandlungen unter einem Dach:

Die Praxis für Physio- & Schmerztherapie in Bochum-Innenstadt bietet neben der Krankengymnastik und Schmerztherapie auch weitere spezialisierte Behandlungen an, die den Patienten eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung ermöglichen. Dazu gehören unter anderem:

- Manuelle Therapie: Diese Technik wird eingesetzt, um Funktionsstörungen im Bewegungsapparat zu behandeln. Durch gezielte Handgriffe können Blockaden gelöst und die natürliche Beweglichkeit wiederhergestellt werden.

- Lymphdrainage: Eine sanfte Methode zur Förderung des Lymphflusses, die besonders nach Operationen oder bei chronischen Lymphödemen effektiv sein kann.

- Traditionelle Chinesische Medizin (TCM): Michael Sachs bringt seine fundierten Kenntnisse in TCM in die Praxis ein, um Patienten ganzheitliche Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Akupunktur, Tuina-Massage und Kräutertherapie sind nur einige der Methoden, die zur Harmonisierung des Körpers und zur Förderung der Selbstheilungskräfte eingesetzt werden.

- Wellnessbehandlungen: Um den Patienten eine Auszeit vom stressigen Alltag zu bieten, gehören auch verschiedene Wellnessangebote wie Hot-Stone-Massagen und Aroma-Massagen zum Leistungsspektrum der Praxis. Ein Ort des Vertrauens und der Heilung:

Die Bochumer Praxis für Krankengymnastik (https://www.physiotherapie-sachs.de/krankengymnastik/) von Michael Sachs ist nicht nur eine Anlaufstelle für Patienten mit akuten Beschwerden, sondern auch ein Ort, an dem präventiv gearbeitet wird. Durch regelmäßige physiotherapeutische Behandlungen können viele gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt und behandelt werden, bevor sie sich verschlimmern. Die Patienten profitieren dabei von einer ruhigen und vertrauensvollen Atmosphäre, die den Heilungsprozess unterstützt. Die Gesundheit in den besten Händen:

Die Praxis für Physio- & Schmerztherapie von Michael Sachs in der Bochumer Innenstadt bietet Patienten eine umfassende Betreuung, die weit über die reine Behandlung hinausgeht. Durch die Kombination aus fundiertem Fachwissen, modernster Technik und einer individuellen, ganzheitlichen Herangehensweise stellt das Team sicher, dass jeder Patient die bestmögliche Therapie erhält.

Ob bei akuten Beschwerden, zur Rehabilitation nach Verletzungen oder als präventive Maßnahme - die Praxis ist der ideale Partner für alle, die ihre Gesundheit und Lebensqualität nachhaltig verbessern möchten.

Das Team der Praxis für Physiotherapie & Schmerztherapie von Michael Sachs steht gerne zur Verfügung, um einen Termin zu vereinbaren oder Fragen zu den umfangreichen Behandlungsmöglichkeiten zu beantworten. Michael Sachs wurde 1965 geboren und hat im Laufe seiner beruflichen Laufbahn eine Vielzahl an Aus- und Weiterbildungen erfolgreich absolviert. So ist der Bochumer Fachmann für Krankengymnastik nicht nur Physiotherapeut und Schmerztherapeut, sondern auch Tanzpädagoge und Heilpraktiker. Zudem hat er eine Thaimassageausbildung sowie eine Dornausbildung in der Thalamusschule Köln genossen sowie in Peking die Traditionelle chinesische Medizin studiert. Zu den bisherigen Tätigkeitsfeldern von Herrn Sachs gehören unter anderem Anstellungen als Physiotherapeut im St. Josef Krankenhaus und der Langeoog Kurverwaltung sowie als Mitarbeiter in der Massage-Praxis Köln. Firmenkontakt

Physiotherapie und Schmerztherapie Sachs

Michael Sachs

Brückstraße 44

44787 Bochum

+49 234 54 69 08 54

+49 234 53 09 87 53

www.physiotherapie-sachs.de Pressekontakt

TJ Web GmbH

Stephan Duda

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0) 2821 / 7203 200

https://www.tjweb.eu