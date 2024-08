Startseite CALEO Enterprise Performance Day 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-27 09:24. Konzernberichterstattung und Finanzplanung im Fokus München, 27.08.2024 - Die aktuellen Herausforderungen in der Finanzberichterstattung und -planung stehen beim CALEO Enterprise Performance Day im Fokus - und wie sie mit SAP Cloud- und On-Premise-Lösungen als zukunftssichere Architekturstrategien bewältigt werden können. Die Veranstaltung mit umfangreichem Programm findet am 23. und 24. Oktober in der Premium Location Upside East im Münchener Werksviertel statt. Die Unternehmensberatung CALEO lädt ihre Anwenderunternehmen zum vierten CALEO Enterprise Performance Day ein. Auf die Besucher wartet ein hochkarätiges Programm mit Impulsvorträgen zur Zukunft des Financial Reportings und Einblicken in die neuesten Entwicklungen im SAP-Lösungsportfolio. Namhafte Unternehmen wie Linde Engineering, Red Bull und die RTL Group stellen ihre Best Practices mit SAP-Lösungen für Finanzberichterstattung und Finanzplanung vor. Trends und Innovationen werden in Fachvorträgen beleuchtet. Unternehmen finden Antworten auf Fragen wie: Ist die IT-Architektur zukunftssicher, wie leistungsfähig sind die neuen Systeme oder wie gestaltet sich die Integration. Networking und Wissenserwerb in ungezwungener Runde "Der CALEO Enterprise Performance Day bietet nicht nur ein umfangreiches Programm mit Top-Speakern und den brennenden Themen der Branche", erläutert Max Kramer, Geschäftsführender Partner bei CALEO. "Er ist auch der perfekte Rahmen für Networking mit SAP-Anwendern, Führungskräften und Experten in ungezwungener Runde." Ein Highlight stellt hier die Abendveranstaltung am 23. Oktober mit unterhaltsamem Programm und Live-Band dar. SAP-Anwender können beim CALEO Enterprise Performance Day ihr Wissen erweitern, sich austauschen und Lösungen für aktuelle Herausforderungen bei Berichterstattungs- und Planungsaufgaben finden. Interessierte können sich bis spätestens 30. September 2024 unter nachfolgendem Link zum Enterprise Performance Day anmelden: https://www.caleo.com/epday24 In Kürze:

CALEO Enterprise Performance Day 2024

Datum: 23. und 24. Oktober 2024

Ort: Upside East, München

Check-In: 23.10.2024, 12:00 Uhr, Ende: 24.10.2024, 15:45 Uhr CALEO unterstützt Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Konzernberichterstattungs- und Konzernplanungsprozesse inklusive Kennzahlen- und Steuerungsmodellen sowie Sustainability (ESG) Reporting. Der Fokus liegt auf dem SAP-Produktportfolio, insbesondere auf S/4HANA for Group Reporting, BW/4HANA, BCS/4HANA, Business Planning and Consolidation und dem SAP Analytics Portfolio. Innerhalb dieses Portfolios berät CALEO produktneutral und agiert als "Trusted Advisor" und unabhängiger Experte. Durch die Kombination von umfassender fachlicher Kompetenz, Prozesskenntnis und technischer Expertise konzipiert und implementiert CALEO effiziente Lösungen mit messbarem Mehrwert. Firmenkontakt

CALEO Consulting GmbH

Joachim Poisel

Lochhamer Schlag 11

82166 Gräfelfing

+49 (89) 41617230

+49 (89) 41617239

www.caleo.com Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & CO. KG

Katrin Kammer

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (40) 840 55 92 14

