Startseite Die Geschichte von TikTok Pressetext verfasst von connektar am So, 2024-08-25 21:18. Ein globales Phänomen:

TikTok, die Kurzvideo-Plattform, die in wenigen Jahren ein Welterfolg wird, hat eine faszinierende Entstehungsgeschichte. Die Entwicklung von TikTok zeigt sowohl technologische Innovationen, als auch kulturelle Verschiebungen, die das heutige digitale Zeitalter maßgeblich prägen. Die Plattform hat die Art und Weise, wie Menschen Inhalte entwickeln, veröffentlichen, teilen und konsumieren, tiefgreifend gewandelt. Im Folgenden lesen Sie etwas über die "Reise" der Social-Media-Plattform! Der Beginn mit ByteDance und Toutiao:

TikTok hat seinen Anfang im Jahr 2012 mit der Gründung des Unternehmens ByteDance (chinesisches Internet-Technologieunternehmen, welches mehrere auf maschinellem Lernen basierende Content-Plattformen besitzt) durch Zhang Yiming in Peking. ByteDance startete zunächst mit der Nachrichten-App Toutiao, die sich durch ihre personalisierten Inhalte schnell großer Beliebtheit erfreute. Die Erfolgsformel von Toutiao war ein leistungsstarker Algorithmus, der die Präferenzen der User ermittelte und maßgeschneiderte Inhalte offenbarte. Douyin - ein voller Erfolg!

Auf Basis dieses Erfolgs sah ByteDance das Potenzial von Kurzvideos und fasst den Entschluss, eine eigene Plattform zu konzipieren. Im September 2016 ereignete sich der Start Douyins in China. Douyin machte es den Nutzern möglich, kurze Videos mit Musik, Effekten und Filtern zu ergänzen und diese mit anderen zu teilen. Die App traf schnell auf positives Feedback, vor allem bei jungen Menschen, und innerhalb eines Jahres konnte Douyin in China Millionen von Nutzer verzeichnen. Im internationalen Terrain und die erneute Namensgebung - "TikTok":

Motiviert durch den Erfolg von Douyin beschloss ByteDance, die App auf den internationalen Markt zu bringen. Im September 2017 wurde Douyin der ganzen Welt unter dem Namen "TikTok" vorgestellt. Die App behielt die grundlegenden Features von Douyin bei, wurde jedoch auf die Präferenzen eines internationalen Publikums angepasst. Besonders durch die Integration eines progressiven Algorithmus, welcher Videos auf Basis der von Person zu Person unterschiedlichen Interessen empfahl, konnte TikTok schnell an Popularität gewinnen. Beweis einer Strategie durch Übernahme von Musical.ly:

Ein aussagekräftiger Schritt in der Geschichte von TikTok war die Übernahme der Plattform Musical.ly im November 2017 für ungefähre Kosten in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Musical.ly war bereits eine allseits bekannte Plattform, welche Nutzern möglich machte, Lippensynchronisationsvideos zu ihren Lieblingsliedern zu erstellen und diese mit einer Community (Gemeinschaft aus "Fans") zu teilen und jedem zugänglich zu machen. Vor allem in den USA und Europa hatte Musical.ly eine nicht zu unterschätzende und engagierte Nutzerbasis, die zumeist von Jugendlichen geprägt wird. In Folge der Aneignung von Musical.ly bekam ByteDance Zugriff auf diesen internationalen Markt und konnte die bereits gegebene Nutzerbasis in TikTok integrieren. Im August 2018 wurden die Konten von Musical.ly-Nutzern problemlos auf TikTok übergesiedelt, wodurch TikTok ein globaler Marktführer im Bereich der Kurzvideoplattform wird. Die Umsetzung dessen war elementar für den schnellen internationalen Durchbruch! Vielfaches Wachstum & Rolle in unserer Kultur:

Basierend auf der Verschmelzung mit Musical.ly begann für TikTok eine explosionsartige Wachstumsphase. Die App eroberte in Höchstgeschwindigkeit "die Herzen junger Menschen" auf der ganzen Welt. Die App stellt nicht nur eine Plattform für kreative Selbstdarstellung dar, sondern ist ebenso ein soziales Netzwerk! Trends, Challenges und Memes verbreiten sich innerhalb weniger Sekunden und rufen sofort mehrere Reaktionen in Form weiterer Videos aus. Besonders die Seite "for you" oder zu Deutsch "für dich" oder der Hashtag #foryou wird häufig mit Trends in Verbindung gebracht oder zumindest versuchen die Nutzer mit einem Hashtag dieser Art Bekanntheit zu erlangen und der nächste #Trendsetter zu sein. Die Plattform wurde zum Katalysator für viralen "Content" (Inhalt), welcher weit über die Plattform hinaus Einfluss haben kann - so entstehen Freundschaften, Kooperationenen mit Unternehmen/Marken oder auch Diskussionen, welche eventuell sogar Grenzen überschreiten. Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 veränderte Vieles - so auch TikTok. Die Plattform verzeichnet einen gigantischen Anstieg an neuen Usern (Nutzern). Während vielerorts Lockdowns Menschen einschränkten, in Langeweile versetzten und erfinderisch machten, nutzten Millionen von Menschen TikTok als Quelle des Entertainments und als kreativen Auslass. Die Plattform wurde zu einem zentralen Part der Popkultur, woraus eine neue Generation von Influencern resultierte. Diese erlangten häufig ausschließlich durch TikTok Berühmtheit! Antipathien, Herausforderungen & Debatten:

Mit dem rapiden Aufstieg von TikTok kamen genauso erhebliche Herausforderungen. Die App geriet in den Fokus internationaler Auseinandersetzungen über Datenschutz, Datensicherheit und die Beziehung zwischen chinesischen Technologieunternehmen und der chinesischen Regierung. Besonders in den USA führte dies zu einem intensiven Diskurs über mögliche Sicherheitsrisiken. Wenn Sie sich für Schulungen rund um den Datenschutz interessieren, klicken Sie gerne auf diesen Link! Im Jahr 2020 dachte die Trump-Regierung über ein Verbot von TikTok in den USA, es sei denn, die App würde ihre US-Geschäftsaktivitäten an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen. Diese Gefährdung hatte eine Reihe von Verhandlungen, in deren Verlauf Unternehmen wie Microsoft, Oracle und Walmart Interesse an einer Aneignung offenbarten. Letztendlich wurde ein Deal ausgehandelt, welcher TikTok ermöglichte, weiter in den USA tätig zu sein, jedoch unter strenger Aufsicht. Ähnliche Bedenken hatten auch in weiteren Ländern Debatten zur Folge - so kam es in Indien zum Verbot der App. Trotz dieser Herausforderungen blieb TikTok weltweit bekannt und erreichte 2021 mehr als 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer. Weitere Schritte & Innovationen:

Im Verlauf der Jahre hat TikTok seine Funktionen nach und nach erweitert. Die Plattform stellte längere Videos, Live-Streaming, E-Commerce-Funktionen und unterschiedliche Monetarisierungsmöglichkeiten (=finanzieller Nutzen) für Kreative vor. TikTok vertraut weiterhin auf seinen Algorithmus, der durch maschinelles Lernen stetig verbessert wird, um die Benutzererfahrung zu perfektionieren und die Plattform für potenzielle Werbetreibende ansprechend zu gestalten. Zudem hat TikTok seine internationale Stellung durch den Aufbau regionaler Büroräume und die Wahrung lokaler Vorschriften weiter festigen können. Dies unterstützt dabei, sich besser an kulturelle Eigenheiten anzupassen und potenzielle regulatorische Hindernisse zu bewältigen. Fazit - ein neuer Abschnitt in der Welt der sozialen Medien:

-Die Plattform TikTok hat sich in weniger als einem Jahrzehnt von einer neuen App zu einer dominierenden Kraft in den sozialen Medien entwickelt. Die Plattform hatte nicht nur Innovation im Bereich der Erstellung & Publikation der Inhalte zu bieten, sondern hat auch neue Prinzipien für das digitale Marketing und das Influencer-Wesen entstehen lassen. TikTok bleibt ein Symbol für die Machtstellung der kurzen, kreativen Videos und verdeutlicht, wie schnell Trends und Technologien heutzutage die Menschen erreichen. Die Geschichte von TikTok geht in jedem Fall noch weiter. Mit seiner kontinuierlich wachsenden TikTok-Community, laufenden Innovationen und der Auseinandersetzung mit globalen Herausforderungen wird TikTok voraussichtlich weiterhin einen zentralen Part in der Zukunft der digitalen Kommunikation übernehmen. -Die Geschichte von TikTok- Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

Deutschland fon ..: 02871-239508-8

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de Bildungsinstitut Wirtschaft - Bundesweite Inhouse Seminare - Das Bildungsinstitut Wirtschaft ist spezialisiert auf praxisnahe Fortbildungen in den Bereichen • Kommunikation im Team

• Verkaufstraining

• Telefontraining

• Business Knigge

• Social Media

• Digitalisierung

• Compliance

• Datenschutz

• Zeitmanagement

• Ereignismanagement Die Themen werden in modernen Präsentationen für die Kunden vorbereitet und praxisnah und lebendig in Workshops an die Teilnehmer/innen weitergegeben. Die Präsentationen werden den Teilnehmern in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

info@bildungsinistut-wirtschaft.de

www.bildungsinstitut-wirtschaft.de Inhaberin:

Juristin Nicole Biermann-Wehmeyer "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt fon ..: 028712395078

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten