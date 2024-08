Startseite Das innovative Bestellsystem für Medizinal Cannabis Pressetext verfasst von Cannaleo am Fr, 2024-08-23 14:39. Saarbrücken - Mit Cannaleo wird der Zugang zu Medizinal Cannabis in Deutschland einfacher, schneller und effizienter als je zuvor. Seit Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel gilt, ist die Nachfrage stark gestiegen. Dadurch boomt auch der Markt für medizinisches Cannabis – und beschert Apotheken hohe Umsatzzuwächse. Cannaleo setzt für Medizinal Cannabis jetzt neue Maßstäbe in der Beratung von Apotheken und erstellt innerhalb von wenigen Tagen mit dem beliebten Cannaleo Bestellsystem individuelle, dsgvo-konforme Medizinal Cannabis Webseiten. Die benutzerfreundliche Softwarelösung ermöglicht Patienten ihre Medikation einfach und effizient online zu bestellen. Gleichzeitig profitieren Apotheken und Ärzte von einem umfangreichen Produktkatalog, deutlich gesteigerten Rezepteingängen und optimierten Bestellprozessen. Patienten im Fokus

Für Patienten ist der Bestellprozess denkbar einfach: Nach der Registrierung können sie aus einer Vielzahl von hochwertigen Medizinal Cannabis-Produkten wählen. Der gesamte Bestellvorgang ist transparent und nachvollziehbar, sodass Patienten stets den Überblick über ihre Medikation und dem Status Ihrer Bestellung behalten. Effizienz für Apotheken und Ärzte

„Mit Cannaleo setzen wir einen neuen Standard in der Versorgung von Patienten mit Medizinal Cannabis. Unser Ziel ist es, den Zugang zu dieser wichtigen Medikation so einfach und sicher wie möglich zu gestalten“, sagt André Pass, Geschäftsführer von Cannaleo. „Wir sind stolz darauf, ein System entwickelt zu haben, dass nicht nur Patienten, sondern auch Apotheken und Ärzten zugutekommt. Mit unserem vorgefertigten Bestell- und Reservierungs-System optimieren unsere Apotheken interne Abläufe und sparen so sehr viel Zeit und Geld.“ Ein starker Partner für die Zukunft

Cannaleo steht allen Apotheken in Deutschland zur Verfügung. Der Wechsel für erfahrene Medizinal Cannabis Apotheken oder Neueinsteiger ist denkbar einfach und kostengünstig. Interessierte können sich auf der Webseite Cannaleo Digital GmbH informieren und mehr über das System und die Cannaleo Beratungsleistungen erfahren. Über Cannaleo

Cannaleo ist das führende, sehr beliebte Bestellsystem für Medizinal Cannabis in Deutschland. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu Medizinal Cannabis zu erleichtern, Apotheken umfangreich zu beraten und die Versorgung von Patienten zu verbessern. Mit einem starken Fokus auf Qualität, einer umfangreichen Beratung, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit setzt Cannaleo neue Maßstäbe in der Branche. Cannaleo Digital GmbH

Herr André Pass

Am Ludwigsberg 78

66113 Saarbrücken Telefon: +49 681 38752068 E-Mail: info@cannaleo.de

www.cannaleo.de