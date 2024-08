Startseite Neu im Sortiment - der Plug & Lab Laborcontainer von DENIOS Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-23 12:39. Damit gehören Platzprobleme der Vergangenheit an: Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen präsentiert mit dem neuen Plug & Lab Laborcontainer eine anschlussfertige Lösung, um Laborkapazitäten schnell und kostengünstig zu erweitern. Für Forschungseinrichtungen oder Unternehmen ein enormer Vorteil: Sollte der bisherige Platz im Labor nicht mehr ausreichen oder wird vorübergehend mehr Raum benötigt, kann mit dem Laborcontainer in kürzester Zeit Abhilfe geschaffen werden. Schnell aufgestellt, schnell einsatzbereit Die Laborcontainer können flexibel an verschiedenen Standorten aufgestellt werden - ganz ohne Baugenehmigung. Weitere Pluspunkte: Eine schnelle Installation und Inbetriebnahme, es müssen keine langen Bauzeiten eingeplant werden. DENIOS bietet seinen Laborcontainer in einer modularen Bauweise an, das heißt: Alle Kundenwünsche und Anforderungen können ohne Kompromisse erfüllt werden - inklusive spezifischer Anpassungen oder auch Erweiterungen. Ob Produktforschung, medizinische Tests oder Umweltüberwachung - der Plug & Lab Laborcontainer bietet die Lösung für verschiedenste Anwendungen.

Dazu ist der Einsatz der Laborcontainer kostengünstiger als der Bau eines herkömmlichen Labors und eignet sich daher auch besonders für temporäre oder kurzfristige Projekte. Experten-Trio sorgt für höchste Qualität Der Plug & Lab Laborcontainer ist das Ergebnis der Zusammenarbeit dreier führender Hersteller: DENIOS, Wesemann International und ELA Container Engineering. Diese Partnerschaft vereint die Expertise in den Bereichen Gefahrstofflagerung, Laborausstattung und Containerbau. Mit DENIOS als Projektpartner haben Kunden eine zentrale Anlaufstelle für alle Anforderungen und profitieren außerdem von der umfassenden Kompetenz der drei Spezialisten. Sicher und maßgeschneidert für viele Branchen Der Laborcontainer erfüllt alle notwendigen Sicherheitsstandards und bietet durch die Verwendung hochwertiger Materialien wie Stahl und Aluminium eine robuste und langlebige Struktur. Zudem sind keine Baugenehmigungen erforderlich, was den Einsatz noch flexibler macht. Egal ob kleines Start-up oder großer Chemiepark, egal ob Industrie oder Forschung - dank Plug & Lab kann jeder Laborbereich ab jetzt schnell und kostengünstig vergrößert werden. Mehr Informationen zum DENIOS Plug & Lab Laborcontainer finden Sie unter: www.plug-and-lab.de Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de. Firmenkontakt

