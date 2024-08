Startseite Jobportalen geht die Luft aus! Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2024-08-23 10:48. Immer mehr Unternehmen suchen trotz zahlreicher Job-Portale verzweifelt nach geeignetem Fachpersonal. Der Wiener Unternehmensberater Mag. Herwig Erlacher hat dieses grundlegende Problem erkannt, und eine vollkommen neue Komplettlösung für eine nachhaltige Mitarbeitergewinnung entwickelt, die auch tatsächlich auf der Höhe der Zeit ist. Mithilfe von speziellen Job-Funnels gewinnt der findige Unternehmensentwickler Herwig Erlacher zielgerichtet Fachkräfte aus allen Branchen für seine rasch wachsende Kundenschar in der gesamten DACH-Region. Die Erfolgsquote ist dabei im Gegensatz zu klassischen Jobportalen sehr hoch, da die entsprechenden Jobanzeigen direkt an potentielle Bewerber ausgespielt werden. "Das ist ein echter Gamechanger, da man nicht mehr nach geeigneten Jobs suchen muss. Vor allem jüngere Bewerber interessiert das nicht mehr. Diese wollen sich nicht durch zahlreiche Job-Portale und deren Anzeigen durchklicken. Da performen Direktanzeigen einfach besser. Der Erfolg gibt uns Recht. Wir gewinnen in kürzester Zeit für jeden Kunden die benötigten Fachkräfte," weiß Herwig Erlacher die Vorteile seiner neuer Personalgewinnungsmethode genau zu benennen. Die speziell entwickelten Job-Funnels gehen über die bloße Ansprache von Fähigkeiten hinaus. Die neue Methode stellt sicher, dass Bewerber nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern auch die jeweilige Wertewelt und Unternehmenskultur teilen. "Unser Erfolg beweist, dass der neue Ansatz, Werte und Unternehmenskultur in den Mittelpunkt der Personalgewinnung zu stellen, die allerbeste Methode ist, um nachhaltige Mitarbeiterbeziehungen aufzubauen," kann Erlacher die Stoßrichtung seiner Methode klar benennen. HE Brands Marketingagentur

